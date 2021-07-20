英「自由日」解封同一天 美國隨即提高英國旅行警告
英國周一（19日）解除新冠防疫措施標榜當天是所謂「自由日」之後，美國政府隨即提高前往英國的旅行警告，建議美國人應避免到英國旅行，因為英國的新冠病毒快速蔓延。
先是美國疾管局（CDC）將英國的旅行警告快速升到最高等級，提到英國確診案例激增，就連完整接種疫苗的人也會有風險。CDC警告任何前往英國的人，要配戴口罩且與他人保持至少6英呎（1.8公尺）的距離。接著，美國國務院更發出「不要前往英國旅行」的聲明。
根據約翰霍普金斯大學彙整的資料，英國解封前的上周六新增54,000列確診例，周日繼續再新增47,600例，比現在的大流行中心印尼還要多。儘管如此，強生政府仍執意放寬大多數的新冠管制，包括准許夜店重開。
周一航空公司對Delta病毒擴散的憂心多過對經濟重啟的開心，彭博EMEA航空指數重挫5.8%至2月以來的最低點。標普一項包括美國五大航空公司的指數，在紐約也大跌3.8%，至五個多月以來的最低點。
彭博資訊指出，CDC對英國的最新旅行警告，目前還無法馬上明確了解會如何影響拜登政府正在研議的放寬對歐旅行限制。拜登16日與德國總理梅克爾會面後，暗示美國放寬歐洲旅行限制有所進展。
美國航空業界早已遊說數月，希望政府鬆綁歐洲旅行限制。美國因新冠疫情而對跨大西洋旅行設限，起於前總統川普，拜登上台後繼續執行。
其他運輸類股也受到牽連，嘉年華郵輪（Carnival）周一下跌5.7%至19.72美元，已連續六個交易日走低，創2月以來最長時間連跌紀錄。挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）也跌5.5%至21.87美元。
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