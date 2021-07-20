英「自由日」解封同一天 美國隨即提高英國旅行警告

英國大批年輕人19日凌晨擠進夜店，狂歡慶祝「自由日」解封。 美聯社

英國 周一（19日）解除新冠防疫措施標榜當天是所謂「自由日」之後，美國 政府隨即提高前往英國的旅行警告，建議美國人應避免到英國旅行，因為英國的新冠病毒快速蔓延。

先是美國疾管局（CDC）將英國的旅行警告快速升到最高等級，提到英國確診案例激增，就連完整接種疫苗的人也會有風險。CDC警告任何前往英國的人，要配戴口罩且與他人保持至少6英呎（1.8公尺）的距離。接著，美國國務院更發出「不要前往英國旅行」的聲明。

根據約翰霍普金斯大學彙整的資料，英國解封前的上周六新增54,000列確診例，周日繼續再新增47,600例，比現在的大流行中心印尼還要多。儘管如此，強生政府仍執意放寬大多數的新冠管制，包括准許夜店重開。

周一航空公司對Delta病毒擴散的憂心多過對經濟重啟的開心，彭博EMEA航空指數重挫5.8%至2月以來的最低點。標普一項包括美國五大航空公司的指數，在紐約也大跌3.8%，至五個多月以來的最低點。

彭博資訊指出，CDC對英國的最新旅行警告，目前還無法馬上明確了解會如何影響拜登 政府正在研議的放寬對歐旅行限制。拜登16日與德國總理梅克爾會面後，暗示美國放寬歐洲旅行限制有所進展。

美國航空業界早已遊說數月，希望政府鬆綁歐洲旅行限制。美國因新冠疫情而對跨大西洋旅行設限，起於前總統川普，拜登上台後繼續執行。

其他運輸類股也受到牽連，嘉年華郵輪（Carnival）周一下跌5.7%至19.72美元，已連續六個交易日走低，創2月以來最長時間連跌紀錄。挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）也跌5.5%至21.87美元。