英格蘭「自由日」之後：每日10萬人染疫的試煉？

「自由日」（Freedom Day）命令生效後，英格蘭各大都會區的酒吧、夜店，24小時內就擠爆了狂歡人潮，無罩狂歡年輕男女的「報復性消費」也讓英格蘭各地重返了「不夜城」的昔日幻影。（Getty Images）

「英國 『全民臨床』舉國防疫 測試…已經再度出發。」在累積543萬人染疫、13萬人死亡的18個月痛苦後，英國的英格蘭地區自7月19日清晨全面防疫解禁，自此開始免帶口罩、免維持社交距離、100%無限人數群聚的「自由日」（Freedom Day）狀態。命令生效後，英格蘭各大都會區的酒吧、夜店，24小時內就擠爆了狂歡人潮，無罩狂歡年輕男女的「報復性消費」也讓英格蘭各地重返了「不夜城」的昔日幻影──儘管英國當前每日近5萬人的新增染疫數字，已再度重回全球確診排行榜的「世界第一名」。

英格蘭「自由日」的全面解禁，被視為是英國距離「群體免疫」與「COVID-19流感化」目標的最後一戰。因為在18歲以上國民單劑疫苗 接種覆蓋率高達87.8%的守護下，英國疫情的重症率與死亡數都壓制在最低程度。因此英國政府也正積極推動下一波「疫調修正」，打算於8月中旬全面放寬完成兩劑疫苗施打者，就算密切接觸染疫者也不再需要隔離的「勞動力解放政策」。

根據英國中央防疫團隊的估計，「自由日」解禁的結果，預計會在8月中旬前，為英國帶來一波每日新增10萬人確診、1,000人重症的政策性疫情高峰。只要英國社會能順利撐過這預期中的「每日10萬確診」衝擊，那麼英國的COVID-19瘟疫時代就有可能正式走入流感化的終局。

但此同時，英國疫苗施打政策似乎走入「停滯門檻」。除了18歲以下的未成年兒童青少年，已確定「暫時不准打疫苗」之外；英國全區18~30歲的年輕人口，也仍有35%未接種疫苗──儘管目前趨勢多預估英國能如願度過這波「全民臨床試驗」，但如果染疫規模不只10萬而是日增20萬？英國的防疫對策屆時又該如何緊急自處。

英格蘭正式進入「自由日」之後，以倫敦為首的熱鬧都會區，也很快地湧入大批「不防疫人潮」的消費與狂歡。除了娛樂場所全面解封，自此之後不需要再遵守任何社交距離、室內群聚密度限制、口罩規範外，所有的企業與商業活動也都不受限解禁。

《金融時報》表示，倫敦周一的「自由日第一天」，街頭狀況還是十分兩極。雖然酒吧、夜店、舞廳等夜間娛樂場所都出現了以年輕族群為主的派對人龍；但地鐵、巴士等大眾交通運輸系統所記錄的人流出入量，卻不見明顯回升──這一方面是因為許多受薪階級或在觀望疫情氣氛；二方面則因為英格蘭南部目前正遭遇熱浪，倫敦地表動輒30°C的潮濕高溫，也讓沒有空調且悶熱的地鐵車廂，更成為酷熱濕黏的噁心蒸籠。

「我很懷念派對的一切，但坦白說…現在的政策確實很矛盾，我可能會在酒吧裡點了一品托的啤酒，因此引發疫情連鎖效應而讓生計陷入絕境。」

一名酒吧常客在倫敦街頭如此表示。而他口中所說的怪異政策，則是英格蘭「自由日」的開放與疫調隔離命令的相互矛盾。

英格蘭正式進入「自由日」之後，以倫敦為首的熱鬧都會區，也很快地湧入大批「不防疫人潮」的消費與狂歡。（美聯社）

「我很懷念派對的一切，但坦白說...現在的政策確實很矛盾，我可能會在酒吧裡點了一品托的啤酒，因此引發疫情連鎖效應而讓生計陷入絕境 。」（美聯社）

倫敦地表動輒30°C的潮濕高溫，也讓沒有空調且悶熱的地鐵車廂，更成為酷熱濕黏的噁心蒸籠。（Getty Images）

在自由日的解禁之後，英格蘭人們的日常生活基本上恢復「過往常態」，政府仍然建議大家保持社交距離、勤洗手、避免群聚與盡可能的戴口罩，但所有的防疫生活指示都降級成為建議性的「個人道德選擇」。

不過這樣的戒備降級僅限於商業活動與社會日常，英格蘭的醫護與公衛單位仍然持續在進行疫調匡列與疫情追蹤──就目前政策為例，只要你與「染疫確診者有過接觸」，無論你是否出現症狀？或者是否已因先前染疫或施打疫苗而自帶抗體？你都必須居家隔離至少10天以上。

但這樣的「10日居家隔離規定」，配合當前的自由日輕症染疫潮與解封後的經濟復甦，卻加重了歐美各國本來就嚴重吃緊的「疫後大缺工」問題，因為光是英格蘭地區7月11~18日之間，就有超過53萬名勞工「因接觸史隔離而受迫怠工」。

因為隔離政策而被拉住解禁腳步的單位，主要又以服務業、零售業與餐飲業...等容易「接觸到確診民眾」的基層前線為主；但連帶影響的物流業、農產批發業…等等，也都受到大缺工的直接衝擊，因此全面解封的政策反在短時間內帶來更為巨大的經濟與成本壓力。

圖為今年熱浪下的英格蘭南部海岸。（Getty Images）

面對政策上的緩衝疑慮，英格蘭政府也自7月開始推動了一系列的「免隔離檢測試驗方案」（pilot testing scheme）──其基本內容就是要測試「已完成兩劑疫苗接種者」，是否還有需要遵從疫調政策的10日隔離規定。

該實驗對象針對性地選擇了已施打完疫苗的兩個對照組別，每組各為4萬人。其中一組為對照組，依照當前的10日隔離規定；另一組實驗組，若收到疫調通報有疫情接觸史的話，雖不須隔離，但需要定期快篩、確認是否有無症狀，並須限制「上班勞動以外」的活動範圍。最後，官方再來總結對照兩組相關的疫情實況，確認在當前疫苗防護與感染模型中，「是否可以鬆綁隔離政策…好讓國民繼續勞動。」

免隔離的防疫實驗，主要是英國商界的全力施壓與催促，因為基層缺工與經濟復甦力道不足的倒閉潮壓力，已經讓餓了一整年的資方再也無法忍耐繼續。因此英國首相強生這也預告：最快8月中旬，英格蘭就可望全面施行「免隔離職場檢疫對策」。

然而相關政策卻在7月18日引發政治風暴，原因是英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）染疫，與其有密切接觸史的首相強生與財相本該「自動居家隔離10日」，結果兩人卻突然自行宣布「強生等人可以直接加入『免隔離實驗』」，但因人設事的浮動規定，卻因此遭到朝野批評為惡搞特權，最終迫使強生等人悻悻然地撤回命令，乖乖在首相別墅「隔離10日」。

圖為英國倫敦的疫苗注射等待現場。（Getty Images）

除了免隔離上工之外，另一個英國的防疫變數，則是青少年與年輕國民的疫苗覆蓋率問題。根據英格蘭衛生部的數據統計，英國全境約有87.8%的人口接種過至少一劑疫苗，68.3%的人口則完成了完整的兩劑施打；但在30歲以下的成年人口中，疫苗覆蓋率卻不及6成，自夏季開始後接種速度更明顯放慢。

除了青年人口接種意願逐日鬆懈之外，英國政府對於18歲以下未成年者的疫苗施打政策，也顯得頗為保守，並確認17歲以下，除非具有嚴重健康風險、與免疫不全的成年家人同住者、或者離成年生日只剩3個月且有意願接種疫苗者，「其他未成年國民暫時沒有接種疫苗之必要。」

英國政府認為，雖然疫苗是國民防疫的最重一環。但根據目前所得知的所有臨床證據，大多認為COVID-19對未成年者的健康傷害性並不明顯，因在「弊大於利」的風險考量下，英國政府才決定暫時無須對未成年者施打疫苗。

除此之外，為了刺激青年人口施打疫苗，強生政府也準備在9月左右推出夜店酒吧與娛樂場所通用的「疫苗通行證」──根據政策，唯有能憑證證明自己已完成兩劑疫苗施打者，才有權進入群聚空間飲酒作樂，但相關法令目前已遭到酒店娛樂業的強烈反彈，除了質疑對防疫效果有限外，業者執行檢查的權力與成本也引發各種負面的討論。

打完第二劑疫苗的強生。（路透）

除了自由日的防疫豪賭外，英國首相強生也持續遭到昔日親信──前首相顧問康明斯（Dominic Cummings）──的政治報復性爆料。康明斯過去曾是強生贏下「脫歐公投」與保守黨黨魁鬥爭的關鍵軍師，但兩人在疫情期間卻因一連串的人事衝突與防疫醜聞而翻臉，最終互相視彼此為仇寇。康明斯離開首相官邸後，年初也主動接受國會聽證會的調查，並揭發強生本人一連串的防疫怠慢與疏失謊言。不過後續的究責與檢討行動，至今並沒有對強生政權帶來任何「致命性」的政治重傷害。

在英格蘭迎接自由日解封的同時，康明斯也再度接受BBC的專訪，並出示一系列首相與官邸幕僚團的Whatsapp對話紀錄──內容顯示，強生在去年夏末曾不顧專家勸說地強行反對「防疫封鎖」，但最終造成的結局卻是秋冬百萬人染疫的瘟疫大爆炸。

康明斯表示，強生在處裡防疫政策時一直顯得極為苛薄與輕浮，像是2020年3月疫情爆發初期，強生就曾多次堅持「作為首相還是必須『每周面見』女王報告」，直到康明斯疾力厲色地警告他：「女王如因你染疫、被你害死，這種歷史結局你絕對賭不起！」

康明斯也再度接受BBC的專訪，並出示一系列首相與官邸幕僚團的Whatsapp對話紀錄──內容顯示，強生在去年夏末曾不顧專家勸說地強行反對「防疫封鎖」，但最終造成的結局卻是秋冬百萬人染疫的瘟疫大爆炸。（歐新社）

強生這才悻悻然地調整防疫規定。除此之外，強生在夏末拒絕封鎖升級時，還發表了一連串的歪理鬼話：

「在我仔細的確認數據後，我發現了一個特別的現象：英格蘭染疫死亡者的享壽中位數是82歲（男性81歲，女性是85歲）──這個數字比我國國民的預期壽命還高呢！（男生78歲，女性85歲），難不成染到COVID會讓大家活得更久、更好死？…總而言之，就算天降病毒雨也罷，我都不打算再下令封城啦！」

儘管在2020年10月，強生仍然下達了新一波的防疫封鎖令。