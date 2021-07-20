救人卻被遺忘…全球還有上千萬醫護沒疫苗打

新冠疫苗全球分配不均，發展中國家的第一線護理人員，至今仍有許多人未獲得疫苗。圖為泰國護理人員在曼谷為民眾注射疫苗。（美聯社）

新冠疫苗 全球分配不均，疫苗供給與安全引發憂慮，尤其是發展中國家的第一線護理人員，至今仍有許多人未獲得疫苗。不僅讓他們暴露在危險之中，更讓他們感覺遭到遺忘。

BBC報導，新冠疫苗施打初期，醫護人員獲承諾他們將會成為首批接種者；但代表2700萬專業人士的國際護理協會（International Council of Nurses, ICN ）指出，直到現在，仍有上千萬護理人員連第一劑都沒打到。

ICN執行長卡頓（Howard Catton）表示，「護理人員都知道他們承受較高風險，也知道有保護他們的方式…且在其他國家中，風險遠遠沒他們高的人都得到了這項保護，他們卻被遺忘了」。

在非洲國家尚比亞擔任護理師的馬蘭博（Mandy Malambo）接種了第一劑疫苗，目前正等待第二劑。她向記者表示，他們人手不足，每天照護的病人數量驚人，工作壓力極大。

護理人員的感染與死亡人數呈報並不完整，而實際數字一般認為比通報給世界衛生組織（WHO ）的6643還高出許多，WHO估計真正的數字至少11萬5000人，而且可能更高。

而140國向WHO通報的最新數據顯示，每8人僅1人獲得完整接種，其中絕大多數都在較富裕國家。

WHO非洲區辦公室的奧圖赫貝（Phionah Atuhebwe）醫師指出，38個國家的240萬名護理人員已至少接種一劑疫苗，但還需要6620萬劑疫苗才能確保該區的所有護理人員都能接種兩劑。

新冠疫苗國際缺貨，特別是在低收入 國家。令人更加擔憂的是，若這些護理人員沒有獲得應有保障，他們服務的對象也可能陷危。