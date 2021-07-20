東奧美國選手也染疫 衝擊出賽 第一夫人仍將出席開幕

南非奧運足球隊兩名選手18日確診。圖為戴著口罩的南非足球隊成員19日離開東京東部千葉的訓練場地。（美聯社）

疫情下的東京奧運 ，各國代表團期盼獎牌數累積的同時，還要擔心確診數也跟著節節高升，奧運相關人員染疫頻傳，選手部分19日新增一名捷克男子沙灘排球、一名美國 女子體操確診案例。

奧運選手村預計將入住1萬1000名選手，18日傳出選手村內首次出現選手確診，原先未公布國籍，南非隨後證實為足球隊兩名選手、一名影片分析師確診，隊內21名成員列為密切接觸者。

英國田徑隊則因抵日班機與確診者有密切接觸，六名選手、兩名工作人員正接受隔離。

捷克奧會19日證實沙灘排球選手佩魯希奇在入住選手村後的例行採檢中，收到陽性結果。佩魯希奇原訂26日出戰首場比賽，捷克隊表示將爭取延賽。

奧運選手村陸續傳出選手確診。（歐新社）

美國1女子體操選手陽性

美國女子體操隊則有一名選手檢測得到陽性結果，一名隊友被列為密切接觸者，安排於飯店隔離中。白宮發言人莎琪19日表示，美國第一夫人吉兒訪日行程沒有變動，美國代表團會遵循嚴謹防疫措施，限縮與大眾的接觸及活動範圍。莎琪也表示，美方知道有幾名選手確診，目前持續關注情況，希望確診選手能儘快康復。

此外，東奧最高等級贊助商之一豐田 汽車（TOYOTA）19日表示，決定不在日本播出與奧運相關的電視廣告，此外，社長豐田章男等人將不出席開幕式。日媒指出，這可能是因為豐田判斷播出廣告將損害企業形象。

豐田負責公關的執行董事長田准在線上受訪，表示本屆奧運「正在變成一屆許多事項不被理解的奧運會」，不過他也強調，會徹底支持運動員、提供東奧使用相關的車輛。