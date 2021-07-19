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英相強生被爆曾拒絕封鎖 稱老人染疫「能活更久」

編譯張君堯／即時報導
英國首相強生的前高級顧問在19日播出的一次採訪中表示，強生去年原先不準備實施防疫封鎖阻止新冠病毒的傳播以拯救老年人，並否認國家衛生體系將「不堪重負」。(美聯社)
英國首相強生的前高級顧問在19日播出的一次採訪中表示，強生去年原先不準備實施防疫封鎖阻止新冠病毒的傳播以拯救老年人，並否認國家衛生體系將「不堪重負」。(美聯社)

英國首相強生（Boris Johnson）的前高級顧問在19日播出的一次採訪中表示，強生去年原先不準備實施防疫封鎖阻止新冠病毒的傳播以拯救老年人，並否認國家衛生體系將「不堪重負」。

路透報導，強生的前高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）在去年離職後的第一次電視採訪中指出，強生去年秋天不想實施第二次封鎖，因為「垂死的人基本上都超過80歲了」。卡明斯還聲稱，強生想會見現年95歲的伊莉莎白女王，儘管當時有跡象表明「病毒在疫情開始時就在強生辦公室傳播」，當時公眾被告知要避免所有不必要的接觸，尤其是與老年人的接觸。

卡明斯還指責政府應對數千例可避免的新冠病毒死亡負責，還大爆強生曾開玩笑說「老年人可能感染新冠病毒並活得更久」，因為大多數死亡的人都超過平均預期壽命。卡明斯聲稱強生傳訊給他說「我不再購買這些NHS不堪重負的東西，我認為我們可能需要重新校準」。

路透仍強調無法獨立核實這些消息是否屬實。強生的一位發言人則表示「首相已在最佳科學建議的指導下，採取必要行動保護生命和經濟」。不過英國反對黨工黨表示，卡明斯的揭露加強了公開調查的理由，並「進一步證明首相以犧牲公共衛生為代價，一次又一次地做出錯誤決定」。

英國 疫情 防疫

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