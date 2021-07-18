英解封前夕衛生大臣染疫 英法確診飆高 互相緊縮入境

英國17日新增近5.5萬宗新型冠狀病毒個案，但首相仍決定19日解封。圖為大批旅客上月底在倫敦希斯洛機場5號航站排隊入境英國。（路透）

法國16日通報新增逾1萬起病例，英國 政府表示，從法國返回的英國居民須居家隔離，即便已完整接種疫苗 。而英國因Delta變異株肆虐，16日新增5萬多人確診與49人死亡，法國因此要求未完全接種的自英入境者，必須出示24小時內核酸檢測 陰性報告。

英單日增5萬例

儘管疫情飆升，英國政府仍計畫19日解除英格蘭地區日常防疫限制。多名國際專家警告，英國此舉魯莽、無科學依據，甚至有美國科學家形容是「預謀殺人」。英國當局則坦承未來幾周每日感染人數可能會飆升至10萬例，將讓醫療體系面臨更多壓力。此外，英國衛生大臣賈維德今日宣布確診。他已完整接種2劑AZ疫苗，但仍有輕微症狀。

英國解封前夕，衛生大臣賈維德（左）確診。（路透） 英國19日解封在即，新增確診個案卻居高不下，圖為年輕人在倫敦一處疫苗接種中心外排隊等候接種。（路透）

英國面臨傳染力更強的Delta病毒造成的新一波疫情，法國因此收緊自英入境旅客的規定，要求自18日起，未完全接種輝瑞、莫德納、AZ、嬌生疫苗的人，必須出示24小時內核酸檢測陰性報告，而非之前允許的48小時。

法現Beta變異株

另一方面，法國16日新增1萬908人確診以及22人死亡，是5月底以來首次單日新增破萬人。英國衛生部聲明指出，由於最早在南非發現的Beta變異株病例，目前持續在法國出現，因此規定，過去10天曾待在法國的任何民眾，返抵英國後仍須在自宅隔離，並且在抵達第2及第8天接受採檢，無論是否已接種疫苗。此舉打亂數萬人的度假計畫，航空業和旅遊業也大感不滿，怒轟強生政府朝令夕改。