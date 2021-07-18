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泰國單日萬人確診、141人不治 雙雙創新高

編譯中心／綜合17日電
泰國17日宣布新增1萬82個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案例，141人死亡，單日新增確診人數以及死亡人數都創下新高。圖為曼谷一處醫院外擠滿檢測人潮。（中央社）
泰國17日宣布新增1萬82個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案例，141人死亡，單日新增確診人數以及死亡人數都創下新高。圖為曼谷一處醫院外擠滿檢測人潮。（中央社）

泰國第三波疫情延燒，今天單日新增確診數和死亡人數雙創新高，單日新增確診人數更首度衝破萬人，泰國政府預計將實施更嚴格的限制措施，以遏止疫情持續惡化。

泰國今天宣布新增1萬82例確診、141人死亡，單日確診人數以及死亡人數都創下新高。

泰國從7月12日開始，曼谷、北欖府、佛統府、暖武里府、龍仔厝府、巴吞他尼府這6個地區的百貨公司和商場禁止營業，餐廳只能外帶，並實施每晚9時至隔日凌晨4時的宵禁，禁止5人以上的集會，跨府移動必須要有一定的理由。

但限制措施實施近一周，確診人數和死亡人數仍持續攀升，當局公告昨晚宣布全國禁止公開的大型集會，近日將宣布更嚴格措施。

印尼日增病例 連4天超5萬

印尼17日通報新增確診病例5萬1952例，連續4天超過5萬人；當天新增死亡病例1092例，連續兩天超過1000例。首都雅加達是印尼疫情的重災區，17日新增確診病例10168例。印尼疫情持續惡化，日本各家航空公司決定從21日以後派出特別航班，接載日僑回國。

南韓疫情升溫，首爾市等首都圈地區12日起實施最高等級第4階段社交距離規範，周末前...
南韓疫情升溫，首爾市等首都圈地區12日起實施最高等級第4階段社交距離規範，周末前往漢江公園運動踏青的人數驟減。（中央社）

韓連12天確診破千 人潮銳減

南韓疫情升溫，17日共新增1061例確診，已連續12天單日確診突破千例。首都圈地區12日起實施第4階段社交距離規範，晚上6時前聚會人數允許最多4人、6時後最多2人，全面禁止集會活動，餐廳、咖啡店等店家營業時間縮短至晚上10時止，夜店、酒吧等營業用娛樂場所禁止聚集，等於變相要求停業。

實施第4階段規範後第一個周末，百貨公司、超市賣場仍是人來人往，但人數明顯較以往門庭若市盛況大幅減少。

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