法國新增萬人染疫 巴黎鐵塔關閉9個月後重開

法國當局14日國慶日當天在巴黎鐵塔附近施放煙火。（美聯社）

因新冠疫情關閉九個月的巴黎艾菲爾鐵塔16日重新開放。這是自二次大戰以來巴黎鐵塔關閉最久的一次。

為了維持社交距離，鐵塔每日只接待1萬3000人次，相當於平常水準的一半。

另外，依照法國政府最新規定，21日起，要登上巴黎鐵塔的遊客須出示新冠疫苗 接種或檢測陰性證明。

不過，預訂門票的情況不復往日光景，預訂門票的遊客中，美國人占15%，亞洲人占極少數，英國 人幾乎為零。預計會有半數遊客是法國人。

Delta變種病毒快速擴散，法國16日再度通報新增逾1萬起病例。新增確診數7天移動平均值來到5795例。法國上次單日新增逾萬起病例是在5月底的時候。

而法國政府為提高新冠疫苗接種率，規定由下周三起，民眾須持有疫苗接種證明，才能進入戲院和體育館等場所，稍後還會進一步擴大適用範圍。在政策公布後，預約和接種疫苗的人數急升，累計逾300萬人預約，當局周二合共為民眾接種80萬劑疫苗，創單日接種劑數紀錄。英國衛報形容是馬克宏 的政策見效，促使大量民眾趕快打針。

最新民調顯示，超過65%受訪者支持政府的防疫措施。在總統馬克宏公布政策後數小時內，便已有逾2萬人預約，當局期望加快接種進度，目標是於一周內為450萬人接種。