菲律賓本土首現Delta病例 印尼增1205疫歿 單日最高

菲律賓16日首次發現11例本土感染Delta變種病例。圖為民眾接種新冠疫苗。(Getty Images)

菲律賓16日通報新增16例感染Delta變異株的確診者，其中11例為本土病例，是當地首次發現本土感染Delta變種病例。菲國官員表示，正研議禁止來自泰國、馬來西亞等Delta變異株確診暴增國家的旅客入境。菲律賓通報新增5676例確診、162人不治。

11例Delta變異株本土病例中，兩例來自馬尼拉市、一例來自馬尼拉北方的班巴加省（Pampanga）、兩例來自菲國中部安蒂克省（Antique），其他6例來自菲國南部民答那峨島北部的卡加延德奧羅市（Cagayan De Oro）和東米薩米斯省（Misamis Oriental）。有確診地區已宣布收緊防疫措施，衛生專家呼籲民眾暫停所有社交聚會，遏止病毒擴散。

印尼16日單日新增5.4萬例確診，連續3天破5萬例，16日創下單日死亡1205人最高紀錄，也是7日後第三度破千。官員指出，這幾天疫情 還會再升溫，主要是因為Delta變異株傳播率快，也坦承疫情變化超乎預期。印尼當局盼2至3周後能控制疫情，但也坦言難預期。

星卡拉OK群聚感染擴大

新加坡KTV夜店群聚感染持續擴大，當局16日表示，這起與越南 陪酒女郎相關的夜店感染群已有120人確診。衛生部長王乙康指出，預期未來幾天確診案例將持續上升。新加坡為防止疫情擴大，下周起將加強防疫措施，包括限縮餐廳內用人數至最多2人一組，已完整接種疫苗 者，可維持最多5人一桌。

越南連2天確診破3000

新加坡聯合早報報導，越南16日新增3336例確診，連續第二天單日確診超過3000例。越南衛生部長阮清龍16日表示，疫情在國內迅速蔓延。越南政府也要求地方政府，呼籲民眾非必要情況下避免外出。越南全部9800萬人口不到30萬人完成接種疫苗。

匈牙利將加打第3劑疫苗

匈牙利總理歐本(Viktor Orban)16日表示，匈牙利將從8月1日起提供追加接種第3劑疫苗的選項，並強制醫護人員接種疫苗。

WHO：非洲醫療瀕崩潰

世界衛生組織（WHO）15日表示，受加護病房床位和氧氣供應缺乏影響，非洲單周與疫情相關死亡人數激增43%。世衛非洲區主任莫伊提在一場線上記者會中表示，病亡人數激增是「明確的警訊，顯示非洲大多數疫情國家的醫療系統瀕臨崩潰邊緣」。