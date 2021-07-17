東奧防疫現漏洞 烏干達團2確診 1失蹤 增播疫風險

烏干達奧運代表團上月20日抵達泉佐野市訓練營，該團在入境檢驗時測出一名成員確診。(美聯社)

東京奧運 會將於下周登場，開幕前卻驚傳運動員失蹤消息。一名烏干達舉重選手16日於大阪集訓期間失蹤，日本 當局正派人加緊搜索，由於烏干達代表團兩名成員早前確診新冠肺炎，外界憂慮烏干達運動員失蹤，會增加傳播疫情風險，事件亦反映日本在防疫上的漏洞。

日本共同社報導，大阪官員16日說，一名在泉佐野市訓練營備戰奧運的20歲烏干達男選手塞奇托萊科不知去向，目前正尋找該選手。烏干達9名奧運代表隊成員在6月中抵達日本備戰東奧，是首批抵達日本的外國代表團，但其中一名成員在成田機場檢測 時確診，當局安排確診者入住政府指定的隔離設施，其餘成員則繼續前往大阪集訓。但上月底再有一名成員確診，團員需留在酒店隔離，直至上周才恢復集訓。

烏干達代表團成員在出發前，都已完成兩劑AZ疫苗接種，並在離境前取得陰性檢測證明。

奈及利亞隊1人染疫住院

另一方面，奈及利亞代表團一名工作人員15日由東京成田機場入境時，檢測證實確診，他的症狀輕微，但因年近70歲且有慢性疾病，故此被送往醫院留醫，是首名來自外地的東奧人員因新冠肺炎住院。截至16日，累計已有30名抵日的東奧相關人員確診。

針對曾與確診者密切接觸的選手，擬在賽前約6小時進行核酸檢驗（PCR），若結果為陰性可允許出賽。

東京都16日新增1271起確診病例，不僅連續第三天單日新增確診破千，還新增1人死亡。日本新冠顧問委員會主席尾身茂說，就目前感染情況來看，以東京為中心的大城市感染擴散趨勢已經明確，感染進一步擴散的機率愈來愈大。他呼籲政府在7、8月奧運和盂蘭盆節連假期間，要盡可能壓制疫情傳播。

國際奧會主席訪廣島遭抗議

國際奧林匹克委員會主席巴赫16日訪問廣島市和平紀念公園，傳達舉辦奧運的和平訴求；場外有民眾抗議，要巴赫不要利用廣島，並要求停辦東京奧運。(美聯社)

此外，國際奧林匹克委員會主席巴赫16日訪問日本原爆地廣島，在和平紀念公園慰靈碑獻花、默禱1分鐘，傳達舉辦奧運的和平訴求；不過場外有民眾抗議，要巴赫離開、不要利用廣島，以及停辦東京奧運等。

另據韓聯社報導，東奧南韓代表團選手村宿舍外懸掛的國旗和橫幅引發日方不滿，日本一極右政黨16日舉行突擊示威，要求南韓代表團摘下加油橫幅。示威持續約一個小時，日本警方沒有採取任何措施。