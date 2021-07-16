我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

綠卡面試疫期簡單化 是否中共黨員都不問 民眾直呼神奇

不顧惹怒中國 澳洲總理：貫徹調查新冠疫情起源

中央社／雪梨17日專電
澳洲總理莫里森表示，澳洲政府將會持續爭取貫徹調查新冠肺炎疫情起源。（歐新社）
澳洲總理莫里森表示，澳洲政府將會持續爭取貫徹調查新冠肺炎疫情起源。（歐新社）

儘管澳洲倡議調查疫情起源的舉動引起中國不滿，澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）昨天仍表示，澳洲政府將會持續爭取貫徹調查新冠肺炎（Covid-19）疫情起源。

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下澳洲多家新聞網站昨天同時轉載「澳洲新聞通訊社」（NCA NewsWire）報導指出，儘管中國阻撓國際社會調查新冠疫情起源，但澳洲總理莫里森重申，澳洲政府將堅持讓獨立調查貫徹到底。

莫里森認為，對那些失去性命和生計的人來說，他們有權利了解實情；而澳洲將會持續爭取調查實情。

莫里森又提到，澳洲倡議獨立調查的舉動，並不涉及「政治」動機。他說：「澳洲一向只是單純地基於全球健康著想，因此希望了解實情。」

莫里森強調，疫情「破壞了數以百萬計民眾的生活」，全世界都需要並且有權利了解實情。

「澳洲新聞通訊社」指出，莫里森並未透露他對疫情來源的看法。他說：「我們對該（武漢）實驗室並不了解，也不知道（疫情）是否自該處開始。」

莫里森坦承，對於疫情是否源自武漢實驗室的問題，他「沒有看法」並且「沒有條件去判斷」。

「澳洲新聞通訊社」指出，已有多位國際頂尖科學家公開指出，有「重大」（overwhelming）證據顯示Covid-19病毒是源自武漢實驗室。

例如臨床生物製藥公司Atossa Therapeutics創辦人奎伊（Steven Quay）及加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）榮譽教授穆勒（Richard Muller），今年6月向美國「華爾街日報」撰文，指疫情是否源自實驗室洩漏的重要判斷因素之一，是Covid-19病毒一開始出現時，就已經具有高度傳染力，異於一般病毒的自然演化過程。

報導又提到，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）雖然曾經否定病毒源自實驗室的可能性，但近日亦改變態度；他15日表示，目前尚未排除Covid-19疫情是源自武漢實驗室洩漏事故的可能性。

自從澳洲於2020年4月向國際社會倡議獨立調查疫情起源以來，中國與澳洲關係隨即惡化，兩國政府自始舌戰不斷。中國官方媒體「環球時報」總編輯胡錫進，更於2020年4月底在微博指澳洲像是「粘在中國鞋底上的嚼過的口香糖」。

澳洲 疫情 中國

上一則

海地總統遇刺案新進展 前司法部官員疑幕後黑手

下一則

東奧／選手村爆首起確診 7月至今已14例奧運相關案例

延伸閱讀

多年遭網友傳曾拉在褲子上 澳洲總理終出面闢謠

多年遭網友傳曾拉在褲子上 澳洲總理終出面闢謠
防疫戰略改變 旅遊業迎商機

防疫戰略改變 旅遊業迎商機
澳公衛專家痛批：疫苗打太慢 封城會更多

澳公衛專家痛批：疫苗打太慢 封城會更多
中澳關係再惡化…葡萄酒被中徵高額關稅 澳告上WTO

中澳關係再惡化…葡萄酒被中徵高額關稅 澳告上WTO

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

2021-07-11 12:14
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59

超人氣

更多 >
打敗紐約、京都…CNN評選「世界最美街道」在成都錦里

打敗紐約、京都…CNN評選「世界最美街道」在成都錦里
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」