印尼日增5.6萬染疫 成亞洲「新震央」

印尼日增逾5.6萬宗確診個案，死亡人數亦不斷攀升。圖為雅加達郊區的墓地。(路透)

印尼疫情 嚴峻，15日再破紀錄新增逾5.6萬宗確診個案，較同日新增4.1萬宗的印度還要多，成亞洲疫情的「新震央」。

海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）指出，鑑於Delta變種病毒 有2至3周潛伏期，估計單日新增病例仍會攀升，指現時已處於最壞情况。印尼昨日批准使用BioNTech-輝瑞疫苗，預料將收到5000萬劑，當地不足6%人口已完成接種疫苗。

大馬確診再創新高

變種病毒肆虐，馬來西亞疫情燒不停，連3天新增確診人數都破萬，今天共有1萬3215人確診，再度刷新單日確診人數紀錄；全國累計確診案例破80萬，達到88萬782例。

馬來西亞雖已實施全國封鎖措施一個多月，但疫情仍居高不下，自上周以來，單日新增確診人數不斷創新高，13日首度破萬後，新增確診案例數持續飆高。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，新增1萬3215人確診，全國累計88萬782人確診；另新增110起死亡案例，累計6613人病故。目前共有885名患者在加護病房接受治療。

緬甸 民眾搶購氧氣

緬甸自今年2月政變後局勢未穩，近日又面對迄今最嚴重的一波疫情，市面出現搶購氧氣情况。當地14日新增逾7000宗確診和145宗死亡個案，雙雙破紀錄。

緬甸多地有民眾連連夜到氧氣廠排隊。緬甸多間醫院本來已因醫護參與反政變不合作運動而人手緊張，加上民眾不信任軍政府，發病亦不願到官方隔離設施，官方確診及死亡數字恐被低估。軍政府則否認氧氣供應不足，斥有人囤積氧氣和散播謠言。

2月政變後，許多醫護加入不合作運動，令公立醫院本已人手緊張。這批醫護更成軍政府的目標，人權醫生組織（PHR）等團體5月的報告指出，緬甸政變以來最少157名醫護被捕，軍政府亦對580名醫護發拘捕令。許多醫護擔心遭秋後算帳或同儕排擠，不願回醫院工作。

軍政府設立了隔離中心，但部分設施簡陋，只是在帳篷內排列竹蓆，供輕症患者使用。有市民稱雖有發燒和失去嗅覺等症狀，但「對軍政府醫療系統零信任」，寧願留在家中自我隔離。與此同時，許多曾反政變的公營部門員工被逐出政府房屋，只能生活在更擁擠環境，恐增加傳播風險。