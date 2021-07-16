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不滿推「健康通行證」 法國國慶萬人怒上街

編譯中心╱綜合15日電
不滿當局新推出的防疫限制措施，法國民眾高舉「抗議健康通行證」。(路透)
不滿當局新推出的防疫限制措施，法國民眾高舉「抗議健康通行證」。(路透)

法國昨天歡慶國慶巴士底日，卻有多達1.9萬民眾在全國各地示威，抗議當局新推出的新型冠狀病毒防疫限制措施，巴黎警方發射催淚瓦斯，驅散示威者。

法國總統馬克宏昨早在香榭麗舍大道校閱一年一度的國慶閱兵儀式時，若干抗議群眾已走上巴黎街頭示威，因為當局強制醫護人員接種疫苗，且民眾進出餐廳等大多數公共場所時，也須出示健康通行證，像是疫苗接種證明或是篩檢陰性證明等，令許多人大為不滿。

若干示威者說，他們是以「自由為名」發起抗議。巴黎警方發射催淚瓦斯，驅散示威者。警方在社群網站推特推文指出示威遊行路線未經批准，並對示威者「投擲物品」和縱火的行為表示遺憾。

整個巴黎地區約有2250人上街抗議，在土魯斯（Toulouse）、波爾多（Bordeaux）、蒙特佩利爾（Montpelier）和南特（Nantes）等地，也出現示威活動。法國當局統計，全國共有1萬9000人參與示威，示威群眾高喊「抗議獨裁統治」、「抗議健康通行證」等口號。

29歲的方登（Yann Fontaine）認為，推出健康通行證等同實施「種族隔離」，促使他從中部的貝里（Berry）地區前來巴黎參加示威。

方登說：「馬克宏玩弄恐懼，令人作嘔。我知道大家現在接種疫苗，只是為了能帶孩子去看電影，而不是為了保護他人免於感染嚴重的COVID-19病毒株。」

民調機構Elabe昨天公布的調查顯示，絕大多數法國人支持新的防疫措施。根據統計，到目前為止，法國約有3550萬人至少接種一劑疫苗，略多於全國人口的一半。

疫苗 馬克宏 防疫

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