不滿推「健康通行證」 法國國慶萬人怒上街

不滿當局新推出的防疫限制措施，法國民眾高舉「抗議健康通行證」。(路透)

法國昨天歡慶國慶巴士底日，卻有多達1.9萬民眾在全國各地示威，抗議當局新推出的新型冠狀病毒防疫 限制措施，巴黎警方發射催淚瓦斯，驅散示威者。

法國總統馬克宏 昨早在香榭麗舍大道校閱一年一度的國慶閱兵儀式時，若干抗議群眾已走上巴黎街頭示威，因為當局強制醫護人員接種疫苗 ，且民眾進出餐廳等大多數公共場所時，也須出示健康通行證，像是疫苗接種證明或是篩檢陰性證明等，令許多人大為不滿。

若干示威者說，他們是以「自由為名」發起抗議。巴黎警方發射催淚瓦斯，驅散示威者。警方在社群網站推特推文指出示威遊行路線未經批准，並對示威者「投擲物品」和縱火的行為表示遺憾。

整個巴黎地區約有2250人上街抗議，在土魯斯（Toulouse）、波爾多（Bordeaux）、蒙特佩利爾（Montpelier）和南特（Nantes）等地，也出現示威活動。法國當局統計，全國共有1萬9000人參與示威，示威群眾高喊「抗議獨裁統治」、「抗議健康通行證」等口號。

29歲的方登（Yann Fontaine）認為，推出健康通行證等同實施「種族隔離」，促使他從中部的貝里（Berry）地區前來巴黎參加示威。

方登說：「馬克宏玩弄恐懼，令人作嘔。我知道大家現在接種疫苗，只是為了能帶孩子去看電影，而不是為了保護他人免於感染嚴重的COVID-19病毒株。」

民調機構Elabe昨天公布的調查顯示，絕大多數法國人支持新的防疫措施。根據統計，到目前為止，法國約有3550萬人至少接種一劑疫苗，略多於全國人口的一半。