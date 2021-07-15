染新冠恐致器官併發症？刺胳針：年輕族群也有重大風險

英國一項新研究顯示，高達「二分之一的新冠住院患者」會出現另一種併發症，這同時也是迄今為止對那些染疫後病情嚴重到需住院治療患者最廣泛的研究。（路透）

英國 一項新研究顯示，高達「二分之一的新冠住院患者」會出現另一種併發症 ，這同時也是迄今為止對那些染疫後病情嚴重到需住院治療患者最廣泛的研究。

「彭博」報導，醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）15日一篇新文章中提到，儘管併發症在50歲以上的族群中最為常見，但這項新研究發現年輕人也面臨「重大風險」。研究人員指出，因新冠病毒住院的19至29歲的人中，27%的人身體器官系統受到進一步傷害或攻擊，而30至39歲的人中則有37%的人經歷類似的併發症。

研究人員指出，相關併發症包括腎損傷、影響了近四分之一的住院患者，而肝臟和腸道問題在年輕患者中尤為常見。該研究側重於初始治療期間發生的急性發作併發症。

該研究追蹤2020年1月至8月期間入住英國醫院的7萬3197名患者，意味著它並未計算進疫苗 或改進治療方法的出現和影響，亦或是今年開始世界各地傳播的變種病毒。研究小組在記者會上表示「阻止併發症的最佳方法是優先防止人們生病到需要住院治療的程度」。

利物浦大學兒童健康和爆發醫學教授、該研究的首席研究員森普爾（Calum Semple）也強調「預防這種情況的最好方法就是接種疫苗」。