打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

愈來愈多人接種新冠疫苗 ，但關於病毒突破防線（Breakthrough）的報導也愈發普遍：在美國拉斯維加斯的一場泳池派對，8名完整接種疫苗的醫護人員感染病毒；德州的一場戶外婚禮上，6名完整接種疫苗者仍確診。這些破防感染仍有很多未知之處，但新近研究發現，在接種輝瑞 疫苗後仍感染新冠肺炎並發展成重症的人，40%有共通性。

發表於臨床微生物與感染（Clinical Microbiology and Infection）一份研究，分析了打了兩劑輝瑞疫苗後還感染的案例。以色列 研究人員觀察17家醫院的152名患者，他們都完整接種疫苗，但新冠檢測呈陽性，並且病發到必須住院的程度。

根據研究，這些患者有40%受到免疫抑制，其中包括正在接受皮質類固醇、化療和單株抗體藥物（如anti-CD20) 治療，以及接受器官移植的患者。這些患者在破防感染後，只有37%預後良好，47% 預後不良（需仰賴呼吸器或死亡）。

在破防感染的患者中，有其他合併症狀也很常見。接種輝瑞後確診的人裡，71%有高血壓，48%有糖尿病，27%患鬱血性心衰竭，24%患慢性的腎臟和肺部疾病，19%有癡呆症，24%罹癌。僅6%沒有其他併發症。

研究作者總結說：「有高死亡率的重症感染，可能發生在少數完整接種、但有多種合併症的個人身上。與先前報導未加種疫苗而住院的新冠患者相比，我們的患者合併症和免疫抑制率更高。」

已完整接種疫苗的人裡，出現嚴重破防感染的比率仍然很低。截至4月底，以色列為500萬人接種，總共只紀錄到234名完整接種、卻因重症住院的患者，以及90名破防感染後死亡案例。