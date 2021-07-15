混打疫苗危險？世衛專家：是建議民眾勿自做決定

「混打疫苗」是近期熱門話題之一，有些國家流行疫苗混打。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦建議，民眾切勿自行決定混打不同廠牌的新冠肺炎（COVID-19）疫苗 ，並說這類決定應由公衛專家定奪。

路透社報導，斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）12日被問及追加疫苗一事時，在線上簡報會中表示，「這是有點危險的趨勢。如果一個國家之中，民眾開始自行決定什麼時候和哪些人可以施打第2、第3或第4劑，情況會十分混亂」。

斯瓦米納坦過去曾稱，混打疫苗是「無數據地帶」，但後來在社群網站發文澄清她說的話。

她在推特發文說：「一般民眾不應自行做出決定，公衛單位則可以依據手邊資料做出這類決定。」她還說：「混打不同廠牌疫苗的數據還要等，免疫原性（immunogenicity）和安全性都必須評估。」

世衛的免疫專家戰略諮詢小組6月曾表示，第1劑接種英國 阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗的民眾，第2劑若無AZ可打，可改配美國輝瑞 大藥廠（Pfizer）疫苗。

英國牛津大學（University of Oxford）正率領臨床試驗，針對混打AZ和輝瑞疫苗進行研究。而試驗工作近期已擴大至莫德納（Moderna）和諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。