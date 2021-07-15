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才與美軍聯合演習 英航艦爆百人染疫

編譯周辰陽／綜合14日電
英國皇家海軍旗艦「伊麗莎白女王號」航艦，爆發新冠疫情。（路透）
英國皇家海軍旗艦「伊麗莎白女王號」航艦，爆發新冠疫情。（路透）

英國皇家海軍旗艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航艦目前正在印度洋，12日跟美國海軍「雷根號」（USS Ronald Reagan）航艦進行大規模演習。但BBC報導，「伊麗莎白女王號」已證實爆發新冠肺炎疫情，據透露確診者約有100人。

報導指出，「伊麗莎白女王號」護航艦隊的其他軍艦也受到影響。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）指出，此次部署的全體官兵都已施打兩劑新冠疫苗，目前疫情已在控制中。

一位發言人表示，艦上已採用口罩、拉開社交距離與追蹤與追溯系統（Track and trace system）等緩解措施，強調只有小部分航艦打擊群的官兵在例行檢測被篩出新冠陽性反應，「航艦打擊群將繼續執行他們的作戰任務，完全不影響到部署」。

另外，英國境內確診病例自5月底以來持續不斷攀升，14日新增4萬2302人染疫，是自1月15日以來單日新高，累計確診523萬3761例，排名全球第七高，僅次於美國、印度、巴西、俄羅斯、法國和土耳其。

不過，英國政府昨表示，國內三分之二成人已完整接種新冠疫苗，這項突破證明英國下周解除大多數防疫措施具有合理性。

英國首相強生（Boris Johnson）推文指出：「感謝挺身而出的每一個人，以及那些幫助他人接種疫苗的人士。你們是我們下周能夠謹慎放寬防疫限制的原因。」

英國政府將於19日起解除英格蘭（England）地區大部分公共集會防疫限制，將允許夜店等生意重新開業，但科學家們憂心，Delta變異病毒株仍快速散播，此時解封為時過早。

英國 疫苗 防疫

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