東奧開幕式 日皇德仁獨自出席？雅子預料不陪同

日皇德仁預料將出席東奧開幕式，但相關人士表示，皇后雅子預料不會隨同出席。(歐新社資料照片)

日媒報導，擔任日本東京奧運 及帕運名譽總裁的日皇德仁，預料將出席7月23日的東奧開幕式並發表開幕宣言。不過，相關人士表示，皇后雅子預料不會隨同出席。

日本產經新聞報導，過去在日本舉辦的奧運會，日皇與皇后會聯袂出席開幕式，但考量到東奧受新冠情影響，開閉幕式及多數賽事已決定閉門舉行，並大幅縮減進場人數，因此，相關單位正協調由德仁獨自出席，並發表開幕宣言。

相關人士表示，過去奧運舉行期間，日皇跟皇后都有親臨現場觀看賽事的機會，但今年受到多數賽事採閉門舉行影響，不僅德仁一家人，目前正以皇族人士都不親臨觀賽的方向協調。

德仁預計22日下午在皇居宮殿接見國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）及IOC成員；23日開幕式前與各國領袖會晤，這兩天行程預料也都由德仁獨自出席，雅子原則上不會陪同。

另外，距離東京奧運開幕已剩下不到兩周，屆時會有幾項競賽是在東京灣舉辦、包括鐵人三項比賽，不過近日有消息指出，儘管政府當局花了數月的時間來清理水質，但東京灣如今「還是很臭」。

2019年8月，由於在水中發現大腸桿菌的含量超標，當局向東京灣傾倒2萬2200立方公尺的沙子，為幫助清潔水質，還設計三層聚酯屏風、巨大蓄水池來收集洪水 徑流，以便在到達大海之前對其進行處理。

然而，最近幾周「一股刺鼻的氣味」從水中飄來，附近居民也稱，「自六年前搬到東京灣周遭以來，自己一直被海灣中的氣味和汙水困擾」。