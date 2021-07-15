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東奧倒數…東京確診再創新高 28國民調：過半反對辦奧運

編譯中心／綜合14日電
東奧進入倒數階段，東京確診人數卻創下6個月來新高。(歐新社)
東奧進入倒數階段，東京確診人數卻創下6個月來新高。(歐新社)

日本東京都14日新增1149名新冠肺炎確診病例，是自5月13日以來東京新增病例再度破千，也是今年1月22日以來，單日新增病例最多的紀錄，顯示日本疫情進入另一波高峰；距離東京奧運開幕剩下不到10天，疫情惡化令人憂心。

東京病例激增的此時，距離東奧只剩下不到10天，日本民眾對於舉辦東京奧運可能引爆新一波疫情感到憂慮，因此並不太支持這項因疫情已延後一年的國際重要大型賽事。

全球市場研究調查公司益普索（Ipsos）13日公布在28國實施的民調顯示，有57%受訪者認為不該在疫情下辦奧運；以國別來看，南韓86%反對舉辦最高，主辦國日本78%反對居次。

不過，國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee, IOC)主席巴赫(Thomas Bach)則大力稱讚東奧主辦單位及日本人民，在疫情大流行之際仍舉辦奧運會。

巴赫14日在與日本首相菅義偉(Yoshihide Suga)舉行會談表示：「這將是歷史性的奧運會…有關日本人民在過去幾年中，如何克服諸多挑戰，包括東日本大震災，以及目前的新冠疫情大流行。」

在疫情陰霾下，許多國際知名的運動員選手退出東運。澳洲籍的高爾夫球前球王史考特(Adam Scott)就質疑，如期舉行東奧是否為「負責任的決定」，他稍早前已經宣布，不會參賽東奧。瑞士的網球天王費德瑞(Roger Federer)則是最新一位退出東奧的重量級運動員。

目前網球退賽名單還包括西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）、奧地利提姆（Dominic Thiem）、瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka）、加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu）、沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）、美國小威廉絲（Serena Williams ）、羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）、澳洲基里奧斯（Nick Kyrgios）等。

巴西代表團下榻飯店爆群聚

此外，路透社14日報導，巴西奧運代表團超過31人入住的一間飯店，發生群聚感染，已有七名工作人員確診。雖然這支巴西代表團採「客製化奧運泡泡」(bubble)與其他住客分流，但是醫學專家仍擔心，為奧運會代表團服務的工作人員四處移動，可能製造感染機會，使得奧運泡泡無法完全發揮效用。

東奧進入倒數階段，東京確診人數卻創下6個月來新高。(美聯社)
東奧進入倒數階段，東京確診人數卻創下6個月來新高。(美聯社)

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