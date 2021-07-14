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歐洲疫情復燃 法國希臘廣推接種、西荷再祭宵禁

編譯中心／綜合13日電
法國政府推出多項限制，務求更多人接種。 （美聯社）
法國政府推出多項限制，務求更多人接種。 （美聯社）

歐洲正面臨新一波新冠疫情考驗，許多國家擴大防疫限制，荷蘭10日起關閉舞廳，法國擴大需出示健康通行證場所，而馬爾他14日起將禁止未接種疫苗者入境。而與歐洲各國形成鮮明對比的是英國，該國確診人數連續6天突破3萬，仍將在7月19日全面取消限制。

法國強制醫護接種

而法國近期單日新增確診回升至4000例，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日晚間宣布，將需要出示健康通行證措施擴大至包括餐廳、電影院和劇院。8月起搭乘長途火車和飛機同樣需要健康通行證。

此外，馬克宏說醫護人員必須在9月15日前接種疫苗，與希臘、義大利、英國採取類似措施。衛生部長維宏補充說，9月起，上述工作人員若未接種疫苗將不得上班，也領不到薪資。

法國總統馬克宏12日晚間宣布，將出示健康通行證措施擴大至包括餐廳、電影院和劇院。...
法國總統馬克宏12日晚間宣布，將出示健康通行證措施擴大至包括餐廳、電影院和劇院。另8月起搭乘長途火車和飛機同樣需要健康通行證。（路透）

法國現階段雖不強制大眾接種疫苗，為促使民眾以打針取代頻繁檢測，當局決定停止提供免費病毒檢測。消息一出立即見效，超過90萬人預約接種疫苗。

德國許多地區開始放寬限制，雖然感染人數有緩慢上升的跡象，但當局仍不願重新實施限制措施。德國11日起，對來自西班牙的入境者加強限制，西班牙旅客必須出示疫苗接種證明、以及陰性證明，否則必須進行隔離。

西班牙的熱門觀光地區加泰隆尼亞和瓦倫西亞今天宣布實施新的防疫措施。加泰隆尼亞當局表示，所有公眾活動都必須在午夜零時30分前結束；私人或公共場所聚會都不能超過10人。西班牙第3大城瓦倫西亞有32個城鎮恢復施行凌晨1時至6時的宵禁，包括地區首府瓦倫西亞市，所有集會限制在6人以下。

西班牙中央政府首席流行病學專家西蒙表示，全國數周來面臨「快速」且「數量龐大」的病毒感染，最近14天，每10萬名居民就有368起病例。由於西班牙確診病例增加，法國上周已建議民眾不要前往旅行，並將西班牙列為「紅色警戒」國家。

荷蘭自6月26日解封後病例激增，單日新增確診從約500例飆升至6900例，荷蘭總理呂特宣布，7月10日至8月13日啟動緊縮防疫措施，包括所有餐廳與酒吧自午夜至清晨6時關閉、禁止現場表演和大聲播放音樂、關閉舞廳和夜總會、民眾在餐廳吃飯，座位須保持1.5公尺距離。

希臘今天通報約2000起新增病例，比一周前的800例暴增不少。希臘總理米佐塔基斯下令，所有醫護人員都必須接種疫苗，包括安養院員工，否則須請病假。此外，自7月16日起到8月底，只有已接種疫苗的民眾可進入室內密閉場所，例如娛樂中心、酒吧、電影院和戲院。

英連6天新增3萬人確診

相較多個歐盟國家緊縮防疫措施，但英國反其道而行，不畏具高度傳染力的Delta變異株肆虐，將如期在7月19日解除現行多數的防疫限制，並稱這一天為「自由日」。

英國最近感染率與住院率均急劇上升，12日新增確診人數達到3萬4471例，已是連續第6天超過3萬人，較一周前增長26%。

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