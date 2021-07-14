馬來西亞接種中心淪陷 逾200醫護義工確診

馬來西亞疫情持續惡化，單日確診13日首度破萬。圖為醫護為民眾施打疫苗。（路透）

馬來西亞13日新增1萬1079例確診，再創新高，累計逾85.5萬人確診。馬來西亞最大規模、位於雪蘭莪州的新冠疫苗 接種中心爆發疫情 ，超過200名醫護及義工確診。該接種中心關閉一天消毒，全數450多名工作人員需要隔離檢疫。

主管疫苗接種工作的科學部長凱里在網上記者會表示，在接報兩名義工確診後，當局為該中心的工作人員進行大規模檢測，結果有204人呈陽性。他們的病毒量低，暫時未能確定是否由中心傳播。馬來西亞上月起實施嚴格防疫措施，但疫情持續惡化，當地疫苗接種率目前僅約11%。

印尼13日新增確診高達4萬7899例，再創新高，單日死亡達864例。印尼疫情如海嘯，重創醫療體系，頻傳患者等不到病床、買不到氧氣的不幸狀況。雅加達多數墓園已滿，新闢的羅羅坦墓園不斷有棺木運來，家屬強忍悲痛送至親最後一程。韓國新增1150例確診病例，連續一週超過1000例，還創下周一新增病例之最。

巴西經濟危機 掀移民潮

巴西13日通報單日新增4萬5022人染疫，新增1527人病故。疫情導致經濟危機和失業，促使2021年初至5月已有超過13萬巴西人前往其他國家發展，主要目的地包括美國、葡萄牙、英國和日本。