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伊拉克醫院氧氣瓶爆炸大火至少92死 3個月內第2起

編譯中心／綜合14日電
伊拉克南部城市納西里耶的海珊醫院發生大火，初步調查顯示，火災是由於電線短路蔓延到氧氣罐所引起。（Getty Images）
伊拉克南部城市納西里耶的海珊醫院發生大火，初步調查顯示，火災是由於電線短路蔓延到氧氣罐所引起。（Getty Images）

伊拉克一間收治染疫者的醫院發生大火，截至14日凌晨，死亡人數已攀升至 92 人，還有上百人受傷。起火原因可能是病房氧氣瓶爆炸，由於4月時才發生一起類似爆炸事件，不少罹難者的家屬痛批政府，指責是政府疏失所導致。

位於伊拉克南部城市納西里耶（Nassiriya）的醫院12日晚間發生大火。警方與民防組織調查發現，研判是新冠病房的氧氣瓶爆炸，釀成火災，很多病人受困在病房中。醫院警衛表示，「我聽到新冠病房傳出巨大爆炸聲，然後很快就冒火了」。

一名醫護人員表示，缺乏基本安全設施使得這場意外無法避免，「醫院缺乏緊急灑水系統，甚至連基本的火災警報鈴都沒有。」他說，醫院過去三個多月不斷警告有釀災風險，但官員都以經費不足推脫。

病房內部燒得面目全非。（Getty Images）
病房內部燒得面目全非。（Getty Images）

這也是伊拉克3個月內發生的第2起類似事故。巴格達一間收治染疫者的醫院4月發生類似爆炸，至少82人身亡、110人受傷。

地方民防機構首長賈霸表示，醫院病房由輕薄的夾層板隔間，導致火勢蔓延更快。伊拉克總理哈德米辦公室聲明，總理下令後，當地衛生與民防管理人員，以及醫院的管理階層已經被停職、逮捕。

民眾聚集在罹難者遺體旁痛哭。（路透）
民眾聚集在罹難者遺體旁痛哭。（路透）

搜救小組13日啟用挖土機移除燒毀的海珊醫院部分建築，病患親屬聚集在旁，等著接回家人遺體。憤怒的氣氛在現場蔓延，家屬痛斥醫院輕忽安全規定，更有人與警方爆發衝突，有兩輛警車被燒毀。

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