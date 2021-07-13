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台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

破天荒 APEC「額外進行」抗疫峰會 拜登、普亭確認參加

編譯陳韻涵、羅方妤／綜合12日電

紐西蘭總理阿爾登12日宣布，亞太經濟合作會議（APEC）領導人16日將舉行一場臨時召開的視訊會議，討論亞太地區如何因應新冠疫情及其經濟影響。

阿爾登預計11月在線上召開亞太經合會21個國家的年度峰會，但她呼籲於16日額外進行另一場「非正式」會議，以檢視當前因應疫情危機的作法。

法新社報導，阿爾登說，美國總統拜登和俄羅斯總統普亭已確認將參加，亞太經合會「大多數領袖」也表示將與會。

她在聲明中說：「領導人額外進行這樣的高層會議，是APEC史上第一次，這反映我們都盼望走出疫情和經濟危機。」

聲明指出，APEC各經濟體過去一年遭受二次世界大戰以來最大的經濟萎縮，失去8100萬個工作機會，共同因應危機對於加速此地區經濟復甦至關重要。

APEC匯集了從美國到巴布亞紐幾內亞的環太平洋國家，經濟產值合計占全球國內生產毛額（GDP）的60%。

紐西蘭作為今年APEC會議主辦國，已表示有意加速區域內疫苗和醫療物資貿易。

阿爾登表示，16日的會議將討論疫苗接種和政府如何保障就業、提振經濟等問題。

APEC 疫情 美國

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