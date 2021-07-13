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Delta變種病毒猖獗 雪梨封城無效 確診又暴增

編譯中心／綜合12日電
儘管澳洲第一大城雪梨採取嚴格的封城措施，但疫情絲毫沒有緩解跡象。(歐新社)
儘管澳洲第一大城雪梨採取嚴格的封城措施，但疫情絲毫沒有緩解跡象。(歐新社)

澳洲12日確診數又暴增，在Delta變種病毒猖獗的情況下，最大城雪梨封城也無法遏止群聚案例迅速增加。雪梨封城邁入第三周，所在的新南威爾斯12日通報112人確診，連三天創新高，其中大部分案例出現在雪梨。當局原定周五解封，但疫情仍未受控，或需延長封城期限。

新南威爾斯省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）說，將視未來幾天的確診人數，決定雪梨原定16日結束的封城是否延長。澳洲2500萬人口，雪梨便占了500萬人，目前雪梨所有學校停課，公共場合僅允許最多兩人聚集，居民除非工作或採購用品外不得外出。

第3波疫情加劇 南非持續封城

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）11日宣布，在南非實施的防疫限制措施將持續至本月底，以防Delta變異株的毀滅性衝擊持續擴大。南非是非洲大陸疫情最嚴重的國家。

在目前限制下，酒吧和學校維持關閉，晚上9時到隔天凌晨4時實施宵禁，持續禁止政治和宗教集會；但是餐廳和健身房得以在嚴格規範下重新營業。

南非12日新增1萬6302人確診與151人病故，拉瑪佛沙說：「在下周之前，南非各地的每日染疫住院人數可能會達到前兩波疫情所見的高峰。」

日本東京都12日進入第四次防疫緊急事態，持續至8月22日，涵蓋東京奧運賽期。日本政府呼籲民眾配合緊急事態避免疫情擴大，但民眾已出現防疫疲勞。東奧將在23日開幕，持續至8月8日。由於發布緊急事態，在日本首都圈東京、埼玉、千葉和神奈川舉行的賽事將以「無觀眾」形式舉行。福島和北海道也跟進實施。

南韓首爾首都圈12日也開始實施最高級別社交距離規範，持續至25日。截至12日凌晨零時，境內新增1100例確診，雖較前幾天減少，但創下去年1月首次出現確診病例以來的周日最高紀錄。

儘管澳洲第一大城雪梨採取嚴格的封城措施，但疫情絲毫沒有緩解跡象。(美聯社)
儘管澳洲第一大城雪梨採取嚴格的封城措施，但疫情絲毫沒有緩解跡象。(美聯社)

南非 疫情 封城

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