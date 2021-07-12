東京奧運在即 日本「疫苗護照」7/26日起可申請
新冠疫情威力不減，即將舉行奧運的日本東京都連續22天新增確診高於上周同日，不過當局表示，將於26日起開始受理有關「疫苗護照」的申請。澳洲通報今年首宗死亡病例，泰國、越南疫情同樣嚴峻。
東京都疫情持續嚴峻，11日新增614例確診，較上周日增加96例，連續22天高於上周同日；NHK報導，東京截至今天為止一周平均每天新增確診病例733.9例，是前一周平均126.1%。此外，東京第4度「緊急事態宣言」將於12日上路，許多民眾昨天抓住天晴好機會出遊，觀光地區湧現大量人潮，甚至高於去年疫情初期平均人潮。
另一方面，日本內閣官房長官加藤勝信在NHK節目上表示，有關「疫苗護照」的申請，將於26日起開始受理。加藤表示，為方便民眾赴海外，全國的市區町村窗口26日起受理民眾申請新冠「疫苗護照」。
目前在日本境內有些民間企業考慮針對已接種疫苗者採優待措施。對此，加藤表示，日本民間企業「疫苗護照」措施是否會造成不當的歧視或變成是強制措施，得另行研議才可。
泰接種2劑科興 逾600醫護仍染疫
泰國衛生部11日表示，目前已有逾600名完整接種2劑中國科興疫苗的醫護人員確診。當局正考慮是否針對這個高風險群群體施打第3劑其他疫苗，以提高保護力。泰國10日有91人病故，11日又通報9418例新增確診，雙雙打破紀錄。
越南增近2000確診 連4天寫新高
越南11日新增1945例本土病例，連續4天寫下新高紀錄。重災區胡志明市的確診數達1397例。越南最新一波本土疫情於4月下旬爆發，由於這次疫情與高傳染力的變種病毒有關，迄今2個多月時間，全國染疫人數已突破2萬6000人，經濟樞紐胡志明市已有超過1萬3000人確診，約占總確診數的一半。
澳洲Delta肆虐 現今年首例不治
澳洲11日通報今年首宗死亡病例，正忙著應付Delta變種病毒的新南威爾斯省單日新增77人確診，打破今年紀錄。新省省長貝雷吉克利安說，澳洲最大城雪梨及周邊地區的確診病例，未來幾天預料還會再上升。雪梨目前正實施為期3周的封城。
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