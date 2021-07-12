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1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

東京奧運在即 日本「疫苗護照」7/26日起可申請

編譯中心／綜合11日電
日本26日起開始受理「疫苗護照」申請，圖為東京都政府員工在政府大樓新開設的疫苗接種中心接受疫苗注射後休息。 （美聯社）
日本26日起開始受理「疫苗護照」申請，圖為東京都政府員工在政府大樓新開設的疫苗接種中心接受疫苗注射後休息。 （美聯社）

新冠疫情威力不減，即將舉行奧運的日本東京都連續22天新增確診高於上周同日，不過當局表示，將於26日起開始受理有關「疫苗護照」的申請。澳洲通報今年首宗死亡病例，泰國、越南疫情同樣嚴峻。

東京都疫情持續嚴峻，11日新增614例確診，較上周日增加96例，連續22天高於上周同日；NHK報導，東京截至今天為止一周平均每天新增確診病例733.9例，是前一周平均126.1%。此外，東京第4度「緊急事態宣言」將於12日上路，許多民眾昨天抓住天晴好機會出遊，觀光地區湧現大量人潮，甚至高於去年疫情初期平均人潮。

東京都第4度「緊急事態宣言」將於7月12日上路，觀光地區湧現大量人潮，圖為日本民...
東京都第4度「緊急事態宣言」將於7月12日上路，觀光地區湧現大量人潮，圖為日本民眾走在新宿購物區。（美聯社）

另一方面，日本內閣官房長官加藤勝信在NHK節目上表示，有關「疫苗護照」的申請，將於26日起開始受理。加藤表示，為方便民眾赴海外，全國的市區町村窗口26日起受理民眾申請新冠「疫苗護照」。

目前在日本境內有些民間企業考慮針對已接種疫苗者採優待措施。對此，加藤表示，日本民間企業「疫苗護照」措施是否會造成不當的歧視或變成是強制措施，得另行研議才可。

泰接種2劑科興 逾600醫護仍染疫

泰國衛生部11日表示，目前已有逾600名完整接種2劑中國科興疫苗的醫護人員確診。當局正考慮是否針對這個高風險群群體施打第3劑其他疫苗，以提高保護力。泰國10日有91人病故，11日又通報9418例新增確診，雙雙打破紀錄。

越南增近2000確診 連4天寫新高

越南11日新增1945例本土病例，連續4天寫下新高紀錄。重災區胡志明市的確診數達1397例。越南最新一波本土疫情於4月下旬爆發，由於這次疫情與高傳染力的變種病毒有關，迄今2個多月時間，全國染疫人數已突破2萬6000人，經濟樞紐胡志明市已有超過1萬3000人確診，約占總確診數的一半。

澳洲Delta肆虐 現今年首例不治

澳洲11日通報今年首宗死亡病例，正忙著應付Delta變種病毒的新南威爾斯省單日新增77人確診，打破今年紀錄。新省省長貝雷吉克利安說，澳洲最大城雪梨及周邊地區的確診病例，未來幾天預料還會再上升。雪梨目前正實施為期3周的封城。

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