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打輝瑞、莫德納後不適 歐盟：心臟發炎應列疫苗副作用

編譯中心／綜合10日電

輝瑞莫德納新冠疫苗後少數出現心臟發炎案例，引起學界研究。歐盟藥品管理局（ EMA）安全委員會表示，這些罕見的案例的確可能與疫苗有關，心肌炎或心包膜炎必須列入這兩款mRNA疫苗的副作用，並說這類案例主要發生在接種疫苗的14天內。

路透報導，EMA表示，在歐洲出現的這些案例，比較常發生在第二劑後以及年輕成年男性身上，這項結果和美國上月的發現一致。來自這兩個病症的症狀包括吸不到空氣、心悸與胸痛。

EMA說，總共檢視歐盟、冰島、挪威與列支敦斯登等歐洲經濟區（EEA）超過300例心肌炎與心包膜炎病例，大多數病例發生在接種輝瑞「復必泰」（Comirnaty）疫苗後。不過EMA也補充，接種疫苗好處仍大過風險。

對此，輝瑞在聲明中說，這些心肌炎或心包膜炎案例「通常症狀輕微」，在經過標準治療和休息後，「患者往往會在短時間康復」。

EMA的安全委員會也建議，有罕見血液疾病「毛細血管滲漏症候群」（CLS）病史的人不要施打嬌生疫苗。

日研究：3.5%接種後「莫德納手臂」

另據NHK報導，接種莫德納新冠疫苗者，部分出現手臂紅腫的反應。日本厚生勞動省以接種的自衛隊員為研究對象，發現約3.5%會出現這種俗稱「莫德納手臂」的反應。

厚勞省研究團隊以1447名接種第一劑莫德納疫苗的自衛隊員為研究對象，發現自接種日起九天內，約有3.5%出現接種部位紅腫、發癢的現象，研究人員建議出現類似症狀者可冰敷。

此外，研究人員也發現有人直到第25天才出現類似反應，且40多歲的人反應較明顯。

疫苗 莫德納 輝瑞

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