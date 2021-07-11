開歐盟首例 馬爾他：入境須出示新冠疫苗接種證明

馬爾他要求13歲以上欲入境的遊客須提供疫苗接種證明。圖為旅客在列日機場用手機顯示歐盟數位疫苗證明。（Getty Images）

歐盟 執行委員會主席范德賴恩10日表示，歐盟已配送給成員國足夠的疫苗 ，可達成至少70%成人充分接種的目標，她還表示11日將配送約5億劑疫苗給歐盟各國。美聯社報導，馬爾他要求13歲及以上的遊客提供冠狀病毒疫苗接種證明，是目前歐洲聯盟第一個採取此措施的國家。

馬爾他衛生部長費恩9日表示，14日起將禁止未接種新冠疫苗者入境，費恩說，馬爾他只認可歐盟和英國發放的疫苗證明。這個地中海小國5日開始，每天新增確診病例倍增，因此祭出此措施。馬爾他目前為止確診累計3萬851例，420人病故。

馬爾他要求13歲以上欲入境的遊客須提供疫苗接種證明。圖為遊客乘船參觀馬爾他知名景點藍洞。（路透）

目前為止，旅客如果完整接種疫苗或出示PCR陰性證明，就能夠入境馬爾他。但英國旅客是唯一例外，因為Delta變異株肆虐英國，因此英國旅客已被要求必須完整接種疫苗。馬爾他目前完整接種成人人口達79%，預期此數據將提高到85%。

荷蘭確診飆升 緊縮防疫措施

荷蘭自6月26日解封，2周內單日新增確診病例從500例飆升至近7000例。荷蘭政府10日起啟動緊縮防疫措施，除關閉舞廳夜總會外，餐廳內用座位須保持1.5公尺距離。荷蘭人口1700萬，疫情 期間總計有超過170萬人確診，逾1萬7700人病故。

韓確診、泰不治都創高

亞洲部分，南韓截至10日凌晨零時，通報確診新增1378例，續創單日確診人數新高。南韓單日確診人數連續4天維持在1200例以上，累計確診人數達到16萬6772例。日本距東京奧運開幕剩下不到兩周，東京疫情依舊嚴峻，10日新增950例確診，較上周六716例大增234例，連續21天高於上周同日。

泰國疫情越趨嚴峻，10日宣布新增9326例確診、91人死亡，單日死亡數創下新高，曼谷和周邊地區的疫情尤為嚴重，政府從12日開始實施限制措施和宵禁。泰國第三波疫情從4月延燒至今沒有緩解跡象。

澳洲人口最稠密的新南威爾斯州，10日通報新增50起本土病例，創單日新高，Delta變異株掀起的最新一波疫情，累計489例確診。

南非約翰尼斯堡市長 染疫死

非洲部分，南非第3波疫情肆虐，當局擴大疫苗接種之際，染疫的約翰尼斯堡市長馬庫博9日病逝。南非8日新增2萬2910例確診，累計確診病例超過210萬；新增460人染疫死亡，累計染疫死亡人數達到6萬3499人。北非國家突尼西亞單日死亡人數創新高，醫療體系面臨沉重壓力，醫用氧氣也即將耗盡；若干國家承諾，將為突尼西亞提供抗疫助力。突國9日通報189人病故，創新高，另新增8500人確診。