Delta肆虐 多國擬打第3劑 世衛態度保留

泰國新增新冠確診病例近萬，政府宣布新一輪管制措施。圖為民眾9日在曼谷一處新冠疫苗接種點接種疫苗。(新華社)

印尼、泰國、土耳其、阿聯等發展中國家考量中國科興、國藥 或AZ疫苗 未能阻止Delta變種病毒蔓延，故正研究甚至已開始為完成接種上述2劑疫苗的國民增加注射一劑疫苗充當加強劑，包括改用mRNA技術疫苗（如輝瑞 或莫德納）。不過，世衛稱，還需更多數據來佐證楚疫苗對Delta變的防護力。歐洲藥物管理局（EMA）也指出，要否採取加強劑言之尚早。

路透報導，印尼官員9日宣布，下周起為147萬名前線醫護及衛生工作人員安排用莫德納疫苗「補針」。印尼1月起為醫護提供科興疫苗接種，但「很多完成接種的醫護都出現中等和嚴重病徵，甚至死亡」。

泰國會為醫護人員提供輝瑞疫苗作為加強劑，至於老人或出現併發症人士、年逾60歲的外籍居民、外交官和海外競賽的運動員會接種輝瑞或AZ疫苗。另外，新加坡衛生部長王乙康9日也指國民或需「補針」。

土耳其本月起也向醫護人員和年滿50歲人士提供第三劑疫苗。該國半年前僅提供科興疫苗，如今第三劑可按個人意願選擇科興或輝瑞疫苗。

巴林和阿聯上月起也為完成接種國藥疫苗人士在6個月後注射加強劑，前者供國民選擇輝瑞或國藥為加強劑，但建議年滿50、肥胖和免疫力強人士接種輝瑞。阿聯最初為民眾「補針」國藥，後添加輝瑞選項。