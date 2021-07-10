南韓確診暴增 首爾防疫升至最高級

南韓首爾民眾9日在當地公共衛生中心排隊等待接受檢測。(美聯社)

南韓疫情 快速惡化，將首都圈社交距離 規範提升至最高級；泰國單日死亡數創下新高，曼谷和周邊五個府宵禁；東京奧運 開閉幕式以「無觀眾」進行，美國總統夫人還在觀望是否出席。

南韓截至9日凌晨零時，新增1316例確診，再創單日新高，且連續第3天確診數破1200例。其中首爾首都圈占約八成。南韓總理金富謙9日宣布，12日至25日將首都圈社交距離規範提升至最高的第四級。社交距離規範第四級規定，禁止傍晚6時後三人以上聚會，6時前則最多四人聚會，婚喪喜慶僅允許親屬參加。

另外，KTV、餐廳、咖啡廳、室內體育場所、電影院、網咖和補習班等大眾設施晚上10時要打烊，感染風險高的夜店等營業性娛樂場所禁止群聚，實則與停業無異。教育部也宣布，首都圈學校14日起至暑假前全面改為遠距教學。

泰國9日新增9276個確診案例、72人死亡，單日確診數創下第二高、死亡數創下新高。泰國第三波疫情從4月延燒至今沒有緩解跡象，9日宣布新一輪限制措施，疫情最嚴重的曼谷和周邊五個府實施實質上是宵禁的措施，並關閉商場和百貨公司，縮短大眾運輸營運的時間，以及限制跨府移動，不過超市、便利商店、餐廳、通訊行和藥局可以營業，但只能到晚上8時，並關閉高風險場所如按摩店以及美容店。

日本政府和國際奧委會（IOC）等在8日舉行五方會談，決定東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣開閉幕式和大部分賽事以「無觀眾」進行。據日本共同社報導，美國總統夫人吉兒會否出席開幕式「還在觀望」，白宮發言人莎琪說，先遣隊將於本周抵達東京，然後根據先遣隊的報告來決定總統夫人能否出席。

東京奧運聖火9日終於傳到東京，東京都知事小池百合子上午在駒澤奧林匹克公園綜合運動場出席迎接聖火儀式，但被疫情烏雲籠罩的奧運並非受到日本全民歡迎，有反奧運人士到場示威，並高舉「奧運害死我們」的標語。在此同時，又傳出兩名外國代表團成員確診。