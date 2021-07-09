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德國疫情也不妙 柏林為施打第3劑疫苗做準備

中新社／柏林7月9日電
德國聯邦政府和各州正在為施打被稱為「加強針」的第三針疫苗做必要準備。圖為柏林的地鐵站月台空空蕩蕩。（路透）　　
德國聯邦政府和各州正在為施打被稱為「加強針」的第三針疫苗做必要準備。圖為柏林的地鐵站月台空空蕩蕩。（路透）　　

德國官方公布的新冠疫情數據已連續三日出現小幅反彈，「平均每十萬人七日累計新增確診感染新冠病毒病例數」9日當天升至5.5。德國聯邦政府發言人賽貝特當天表示，德國聯邦政府和各州正在為施打被稱為「加強針」的第三針疫苗做必要準備。　　

德國疾控機構當天公布的新增確診人數和新增死亡人數分別為949人、49人，截至當天累計確診373萬4468人、死亡9萬1190人。截至目前，德國累計接種8060萬劑次疫苗，共有3449萬0355人實現完全接種，占總人口數41.5%。 　　

賽貝特當天在柏林舉行的德國聯邦新聞發布會上應詢表示，德國總理梅克爾和聯邦衛生部長施潘已經就施打「加強針」的議題進行了討論。他表示，民眾對此可以放心，因為聯邦政府和各州政府正在為在達成第一階段群體免疫後所需的後續「加強針」疫苗做必要的準備工作。　

由於以色列研究數據顯示新冠疫苗的保護效力在接種半年後出現下降，德國BionTech公司和美國輝瑞計畫近期向美歐等藥品監管部門申請批准為公眾施打第三劑疫苗。　　

針對是否會建議德國民眾亦在半年後接種第三劑疫苗這一問題，德國衛生部一名發言人表示，目前已有的研究數據尚不足以支撐這一決定，但綜合目前的各種可能性來看，施打第三劑疫苗很可能將是必要的。

該發言人稱，德國政府現在要做的是等待更多研究數據出爐，在那之後將由德國疫苗常設委員會給出相應的接種建議。　

德國 疫苗 聯邦政府

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