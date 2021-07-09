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巴西小型試驗 只打1劑科興疫苗 擋不住Gamma變種

中央社／巴黎8日綜合報導
圖為巴西一名孕婦接種疫苗。（路透）
圖為巴西一名孕婦接種疫苗。（路透）

巴西目前以北京科興（Sinovac）疫苗做為新冠肺炎（COVID-19）防疫主要接種工具，但一項今天公布的小型研究顯示，若只打1劑疫苗，幾乎擋不住Gamma變異株（最先於巴西發現）。

中央社引述法新社報導，研究人員發現科興疫苗產生的抗體對抗Gamma株時，不若對抗原始株來得有效，且Gamma株也可能讓染疫痊癒者再次患病。

研究報告的作者在新聞發表會表示，Gamma株有能力躲過已具免疫力者的免疫反應，意味「這株病毒恐能傳染已接種疫苗的人，甚至疫苗接種率高的地區亦不能倖免」。

在這項小型研究裡，巴西坎皮納斯大學（University of Campinas）的研究人員讓53名已注射疫苗者，以及21名先前曾染疫但已痊癒者血漿內抗體，接觸Gamma株和原始病毒株。

在已接種疫苗這組裡，18人僅打了一劑科興疫苗，另20人最近施打了第2劑，其餘15人則是在2020年8月接受過科興疫苗臨床試驗。

研究人員發現，Gamma變異株能躲過幾乎所有只打一劑受試者的抗體，對2020年接受臨床試驗者亦然。

最近才施打科興疫苗者，體內產生的抗體則能有效對抗Gamma變異株，但不如對抗原始株般有效。

這項刊於醫學期刊「刺胳針微生物」（Lancet Microbe）的研究也發現，染疫痊癒者體內的抗體量，若要預防Gamma株感染，必須比預防原始株時高出9倍才行。作者群表示，這樣的結果意味曾感染COVID-19並已康復者，遇到Gamma株時恐仍不免患病。

疫苗 刺胳針 北京

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