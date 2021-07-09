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追蹤新冠疫源 研究：類似SARS動物起源

編譯中心╱綜合8日電

一群權威病毒學家指出，從中國武漢華南市場追蹤到的早期COVID-19確診例，與17年前SARS最初傳播如出一轍，結論是動物傳染給人是疫情起源最有可能的解釋。

雪梨晨驅報等數家外媒指出，這份包含澳洲諾貝爾獎得主杜赫蒂（Peter Doherty）、進化生物學家霍姆斯（Edward Holmes）、蘭柏（Andrew Rambaut）在內21名專家的研究指出，COVID-19的流行病學史和之前與動物市場相關的冠狀病毒疫情類似，為人類遭感染提供出簡單路徑。

這份研究論文準備提交給科研期刊發表。論文詳加解釋新型冠狀病毒的基因特徵、早期流行病學和武漢病毒研究所內開展的研究。大洋洲病毒學學會表示，這份研究「逐條反駁實驗室外逸論的論點」。

作者們認為，沒有證據表明COVID-19源出實驗室，相關懷疑只是出於一個巧合，即最初發現疫情的武漢，正是武漢病毒所研究冠狀病毒和致命疾病（例如伊波拉）的最大生物安全實驗室所在地。

論文作者們表示，相比野生活禽市場買賣不斷有大量人類與動物接觸，實驗室事故理論雖「不能全然排除」，但可能性極低。他們還寫道，若不能透過合作和精心協調的研究來調查病毒起源，「世界日後會很容易受同樣的人類活動而引發的疫情衝擊」。

論文指出，病毒逸自實驗室過去不乏先例，1977年流感大流行就很可能是失敗的疫苗試驗肇禍，但COVID-19的情況看來跟這些都不一樣，最重要的是，沒有資料顯示武漢病毒所裡有新型冠狀病毒（SARS-CoV-2 ），或任何足以演化出的近親病毒。

研究人員主張，證據另顯示病毒並非實驗室製出的產物，因為病毒無法感染實驗室裡的白老鼠，而且自從病毒現世以來已不斷變異，讓傳染力大增，若真的是人造「也未免也太爛」，不符實驗室外逸論形塑出的恐怖人造生物武器印像。

雖然COVID-19的源出動物宿主尚未發現，但研究人員表示這並不罕見，由某個物種傳染出的病原找不出源頭的例子常見，包括伊波拉、C肝等病毒的動物源頭宿主，至今都沒找出。

美國總統拜登5月下令情報圈徹查疫情起源後，讓原本不被主流接受的「實驗室外逸論」成為顯學，加深科學界對立，讓外逸論與源出自然論兩派間「信者恆信、不信者恆不信」。

武漢病毒研究所 疫情 諾貝爾獎

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