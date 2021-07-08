針對英國太早解封？世衛高官：不要過早恢復正常生活
隨著英國即將在19日中止所有新冠防疫相關限制，世界衛生組織（WHO）一位高級官員警告各國理應「緩慢放寬新冠病毒的防範限制」，如此一來才不會枉費過去依靠它們（防疫措施）取得的成果。
聯合國全球衛生機構緊急情況負責人萊恩（Mike Ryan）的說法並非直接針對英國首相強生（Boris Johnson）「大肆宣傳」的重新開放。萊恩本周早些時候曾對強生的聲明做出反應，儘管有些人稱新政策似乎是建立在接種疫苗的基礎上來出現新的感染，以便該國可以達到群體免疫，但萊恩不相信這是「真正的意圖」。
萊恩指出「讓人們更早而非較晚感染新冠病毒的想法是『流行病學上的愚蠢』」，在談到各國計畫重新開放的進度時，萊恩也補充說「在疫苗接種率較低的特定國家，加上限制的取消將構成威脅」，並強調「這是一個非常謹慎的時刻，每個國家都必須就對新冠病毒採取或放寬哪些限制做出自己的決定」。
本周早些時候，萊恩曾警告不要「過早地恢復正常生活」，表示「對於世界上很多人來說，這件事才剛剛開始」，並呼籲「我對控制住疫情的國家感到非常高興，但也請為那些沒有疫苗的人考慮」。在美洲的所有國家每周仍有近100萬例確診、歐洲每周也有50萬例確診。
在面臨傳染性更強的Delta病毒株，以及公眾對封鎖、戴口罩和其他防疫措施產生厭倦情緒之際，如何、何時以及以多快的速度終止防疫限制的問題變得令人擔憂。
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