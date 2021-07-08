針對英國太早解封？世衛高官：不要過早恢復正常生活

隨著英國即將在19日中止所有新冠防疫相關限制，世界衛生組織高級官員萊恩警告各國理應「緩慢放寬新冠病毒的防範限制」，如此一來才不會枉費過去依靠防疫措施取得的成果。取材自推特

隨著英國 即將在19日中止所有新冠防疫 相關限制，世界衛生組織（WHO）一位高級官員警告各國理應「緩慢放寬新冠病毒的防範限制」，如此一來才不會枉費過去依靠它們（防疫措施）取得的成果。

聯合國全球衛生機構緊急情況負責人萊恩（Mike Ryan）的說法並非直接針對英國首相強生（Boris Johnson）「大肆宣傳」的重新開放。萊恩本周早些時候曾對強生的聲明做出反應，儘管有些人稱新政策似乎是建立在接種疫苗 的基礎上來出現新的感染，以便該國可以達到群體免疫，但萊恩不相信這是「真正的意圖」。

萊恩指出「讓人們更早而非較晚感染新冠病毒的想法是『流行病學上的愚蠢』」，在談到各國計畫重新開放的進度時，萊恩也補充說「在疫苗接種率較低的特定國家，加上限制的取消將構成威脅」，並強調「這是一個非常謹慎的時刻，每個國家都必須就對新冠病毒採取或放寬哪些限制做出自己的決定」。

本周早些時候，萊恩曾警告不要「過早地恢復正常生活」，表示「對於世界上很多人來說，這件事才剛剛開始」，並呼籲「我對控制住疫情的國家感到非常高興，但也請為那些沒有疫苗的人考慮」。在美洲的所有國家每周仍有近100萬例確診、歐洲每周也有50萬例確診。

在面臨傳染性更強的Delta病毒株，以及公眾對封鎖、戴口罩和其他防疫措施產生厭倦情緒之際，如何、何時以及以多快的速度終止防疫限制的問題變得令人擔憂。