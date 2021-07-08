我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福原愛、江宏傑正式離婚 聲明共同扶養2個小孩

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

針對英國太早解封？世衛高官：不要過早恢復正常生活

編譯張君堯／即時報導
隨著英國即將在19日中止所有新冠防疫相關限制，世界衛生組織高級官員萊恩警告各國理應「緩慢放寬新冠病毒的防範限制」，如此一來才不會枉費過去依靠防疫措施取得的成果。取材自推特
隨著英國即將在19日中止所有新冠防疫相關限制，世界衛生組織高級官員萊恩警告各國理應「緩慢放寬新冠病毒的防範限制」，如此一來才不會枉費過去依靠防疫措施取得的成果。取材自推特

隨著英國即將在19日中止所有新冠防疫相關限制，世界衛生組織（WHO）一位高級官員警告各國理應「緩慢放寬新冠病毒的防範限制」，如此一來才不會枉費過去依靠它們（防疫措施）取得的成果。

聯合國全球衛生機構緊急情況負責人萊恩（Mike Ryan）的說法並非直接針對英國首相強生（Boris Johnson）「大肆宣傳」的重新開放。萊恩本周早些時候曾對強生的聲明做出反應，儘管有些人稱新政策似乎是建立在接種疫苗的基礎上來出現新的感染，以便該國可以達到群體免疫，但萊恩不相信這是「真正的意圖」。

萊恩指出「讓人們更早而非較晚感染新冠病毒的想法是『流行病學上的愚蠢』」，在談到各國計畫重新開放的進度時，萊恩也補充說「在疫苗接種率較低的特定國家，加上限制的取消將構成威脅」，並強調「這是一個非常謹慎的時刻，每個國家都必須就對新冠病毒採取或放寬哪些限制做出自己的決定」。

本周早些時候，萊恩曾警告不要「過早地恢復正常生活」，表示「對於世界上很多人來說，這件事才剛剛開始」，並呼籲「我對控制住疫情的國家感到非常高興，但也請為那些沒有疫苗的人考慮」。在美洲的所有國家每周仍有近100萬例確診、歐洲每周也有50萬例確診。

在面臨傳染性更強的Delta病毒株，以及公眾對封鎖、戴口罩和其他防疫措施產生厭倦情緒之際，如何、何時以及以多快的速度終止防疫限制的問題變得令人擔憂。

防疫 疫苗 英國

上一則

金正恩率眾到錦綉山參拜 一張照片曝「軍頭失勢」

下一則

兵敗如山倒？一張圖看懂阿富汗神學士如何兵臨城下

延伸閱讀

悲劇里程碑 全球400萬人死於新冠肺炎

悲劇里程碑 全球400萬人死於新冠肺炎
英國單日新增確診逾3.2萬例 創1月下旬以來新高

英國單日新增確診逾3.2萬例 創1月下旬以來新高
紐約市初選計票烏龍 軟體支援方:錯誤本可避免 選委會拒支援

紐約市初選計票烏龍 軟體支援方:錯誤本可避免 選委會拒支援
「漂亮寶貝」和女兒秀大長腿 瑞絲和女兒超像竟還升級

「漂亮寶貝」和女兒秀大長腿 瑞絲和女兒超像竟還升級

熱門新聞

威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

2021-07-03 15:49

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

2021-07-03 04:32
加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

2021-06-30 18:50
在印尼雅加達Rorotan公墓，一名婦女在因染疫死亡的親戚墳墓旁。美聯社

印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄

2021-07-01 16:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

Goodwill收到民眾捐贈稀有經典電玩機 價值破萬

Goodwill收到民眾捐贈稀有經典電玩機 價值破萬
海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療