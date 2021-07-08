這6國新冠疫苗接種率高 確診卻一直增加

中國的科興疫苗運抵薩爾瓦多。(路透)

美國財經媒體CNBC報導，全球有六個國家雖已有很高的疫苗 覆蓋率，但新冠確診病例依舊很多。這六國中有五國使用中國 疫苗。由於欠缺針對傳染力更強的變種病毒的保護數據，中國製疫苗效力受到日漸增多的質疑。不過專家說，當前只能拿到中國疫苗的國家，應繼續施打，不宜停止。

CNBC根據「Our World in Data」的數字，分析每周確診數之於總人口的比率，發現至少六個接種率名列前茅的國家，確診率也高居不下。這六國是：英國 、智利、阿拉伯聯合大公國、塞席爾、蒙古和烏拉圭。除了英國，另外五國的全國新冠接種計畫當中，來自中國的疫苗占主要比重。

「Our World in Data」的資料來自世界衛生組織（WHO）、各國政府與英國牛津大學的研究人員。其數據顯示，截至7月6日，每周每百萬人口新增確診數超過1000例的國家，有36國，CNBC從中找出至少已打一劑的疫苗接種率高於60%的國家。

許多中低收入國家現在都核准了中國製造的國藥與科興這兩款新冠疫苗，因為他們很難與富強的國家競爭取得足夠的歐美疫苗。流行病學專家說，這些目前只能仰賴中國供應多數疫苗的國家，不宜停止使用，因為有疫苗畢竟比沒有來得好。

WHO也通過了這兩支陸製疫苗的緊急使用授權，只是其保護力介於50%到80%左右，不如美國與歐洲開發的疫苗。

國藥與科興沒有回應CNBC的採訪請求。