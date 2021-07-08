韓澳抗疫模範破功 「疫苗接種慢」難擋Delta變種

南韓首都圈疫情嚴峻，圖為7日首爾一處臨時檢測站外排隊等待採檢的長長人龍。（歐新社）

Delta變種新冠病毒在多國引爆新一波疫情 ，曾控制疫情的南韓 和澳洲 也未能倖免。兩國疫苗接種速度落後，新增案例多是尚未施打的年輕人。韓聯社報導，南韓7日新增病例時隔194天再次破千，政府認為疫情進入第四波，本波高峰料將持續至8月初。澳洲新南威爾斯省7日再添27人確診，首府雪梨封城延長一周。

南韓7日通報新增1212例確診，創去年聖誕節以來最高紀；官員指出，若首爾市一周內日均增幅達389例，首都圈合計逾1000例，則達到防疫最高級別第四級標準。照目前趨勢發展，可能很快就會到達該標準，高峰恐持續至8月。截至7日，南韓約5000萬人口中僅有30%接種至少一劑疫苗，完成接種人口更只有10%。

南韓原計畫8日起在首都圈放寬限制措施。由於疫情急轉直下，現行禁止5人以上集會、餐廳等公共場所晚10時後禁內用等措施，將維持到14日。

澳洲7日通報29例新增確診，其中27例在新南威爾斯省，首府雪梨6月26日因出現Delta變種感染群而封城，原定9日解封，如今延期到16日。疫苗接種速度太慢，令澳洲難擋變種病毒。截至7日，澳洲僅不到8%人口完成接種。