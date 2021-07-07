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墨西哥小姐選美爆新冠群聚 染疫佳麗被要求「別抱怨」

編譯周辰陽／即時報導
2021年墨西哥小姐選美比賽日前落幕，賽事舉辦地點的契瓦瓦州衛生官員卻指出，實際上近半數的參賽佳麗經檢測都已確診新冠肺炎。有人向媒體告密，稱多位佳麗出現染疫的症狀，主辦單位卻要她們「不要抱怨」。路透
2021年墨西哥小姐選美比賽日前落幕，賽事舉辦地點的契瓦瓦州衛生官員卻指出，實際上近半數的參賽佳麗經檢測都已確診新冠肺炎。有人向媒體告密，稱多位佳麗出現染疫的症狀，主辦單位卻要她們「不要抱怨」。路透

2021年墨西哥小姐（Miss Mexico）選美比賽日前落幕，但賽事舉辦地點的契瓦瓦州（Chihuahua）衛生官員指出，參賽佳麗事前都交出新冠肺炎陰性證明，實際上近半數的參賽者經檢測都已確診。有人則向媒體告密，稱多位佳麗出現染疫的症狀，主辦單位卻要她們「不要抱怨」。

Sky News、衛報與Border Report報導，墨西哥小姐選美冠軍1日出爐，參賽佳麗確診的消息則是在隔天才曝光。契瓦瓦州衛生部長埃雷拉（Eduardo Fernandez Herrera）表示，至少15名來自各地的代表確診，另有1位工作人員也染疫。

一位選美比賽的消息人士向媒體透露，在比賽正式登場前，佳麗們曾前往風景優美又貧困的銅峽谷（Copper Canyon），到一間修女主辦的學校參訪，並為塔拉烏馬拉（Tarahumara）原住民小孩送去補給，還跟他們自拍合影。但就是在這趟旅程中，「最少10人有症狀」。

消息人士具體點名佳麗染疫的先後順序，指控「儘管許多人咳嗽、身體疼痛與甚至發燒，他們（主辦單位）要求她們別抱怨」。

根據報導，契瓦瓦州衛生部6月30日接到密報疫情爆發的匿名電話，聲稱至少11位參賽佳麗確診，隨即趕往選美比賽地點實施快篩與PCR檢測，主辦單位也才被迫揭露此事，隨後被官方指控不合作、試圖掩蓋、「缺乏誠信及透明度」。

2021年墨西哥小姐選美比賽日前落幕，近半數的參賽佳麗經檢測確診新冠肺炎。根據報...
2021年墨西哥小姐選美比賽日前落幕，近半數的參賽佳麗經檢測確診新冠肺炎。根據報導，契瓦瓦州衛生部6月30日接到密報疫情爆發的匿名電話，隨即趕往比賽地點實施快篩與PCR檢測，主辦單位也才被迫揭露此事。路透

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