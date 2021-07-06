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盧森堡總理已接種一劑AZ仍確診 病況嚴重但穩定

編譯中心／綜合5日電
盧森堡總理貝特爾染疫住院，情況「嚴重但穩定」。（美聯社）
盧森堡總理貝特爾染疫住院，情況「嚴重但穩定」。（美聯社）

盧森堡政府表示，已接種一劑疫苗的總理貝特爾（Xavier Bettel）確診新冠肺炎，情況「嚴重但穩定」。印尼5日新增將近3萬例確診，雅加達接連2天突破萬人確診，醫院氧氣不足造成病患死亡，有民眾到衛生所借氧氣瓶不成，毆打護士。越南新增1089例本土病例，寫下單日新高紀錄。泰國總理與確診者近距離自拍，自主隔離。

盧森堡總理貝特爾現年48歲，是歐洲國家年輕一輩的領導人之一。他在5月6日曾注射一劑AZ疫苗，目前尚未注射第2劑。他因出現溫和症狀而在6月27日自主隔離，接著在7月5日因血氧濃度不足住院，消息人士透露，他的「呼吸急促，但並未插管」。

盧森堡政府聲明說：「醫生認為總理目前身體狀況嚴重但穩定。」貝特爾估計將繼續住院2至4天，部分職務由財政部長葛梅格納代理。

普吉島重開爆確診 泰總理隔離

泰國普吉島1日起向已接種疫苗的外國遊客開放，總理巴育與多名內閣官員當日前往，主持重開儀式。不料，泰國商會一名與巴育有密切接觸的委員出席儀式後確診，巴育需在家中隔離一周，他目前對新冠檢測呈陰性。泰國5日新增6166例確診，累計近29萬人確診。

越南單日增千例本土 創新高

越南衛生部5日單日新增1089例本土病例，寫下新高紀錄，也是越南首次單日新增染疫人數破千。越南新一波疫情與變種病毒有關，胡志明市6月下旬展開規模500萬人的「社區清零」普篩，揪出大量確診者，迄今染疫人數位居全越南第一、共6675人確診。

印尼疫情升溫，多地傳出氧氣缺乏情況，雅加達一處民間氧氣補充站5日大排長龍。（路透...
印尼疫情升溫，多地傳出氧氣缺乏情況，雅加達一處民間氧氣補充站5日大排長龍。（路透）

印尼單日增近3萬例 多地缺氧

印尼疫情持續攀升，5日單日確診達2萬9745例，死亡人數增加558人，雙雙創下新高。其中有1萬903例確診在雅加達。

當地媒體報導，蘇門答臘島楠榜省首府班達楠榜5日凌晨，有三名民眾到衛生所借醫療氧氣瓶，護士請家屬將患者帶來衛生所，不料三人竟毆打護士。

爪哇島日惹的薩吉托醫師綜合醫院4日指出，因氧氣庫存耗盡，自3日晚間至翌日早晨有33名患者因氧氣不足死亡。民間的氧氣補充站也無法充分供應，有的補充站關閉，有的貼出氧氣用盡的告示，仍可供應的補充站則是大排長龍。

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