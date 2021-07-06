我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

英國19日解封免戴口罩 專家憂心變「變種病毒工廠」

編譯中心／綜合5日電
英國首相強生5日宣布，自19日起，取消強制戴口罩、維持社交距離等防疫限制，改由民眾自行決定，呼籲民眾「學習與病毒共存」。（路透）
英國首相強生5日宣布，自19日起，取消強制戴口罩、維持社交距離等防疫限制，改由民眾自行決定，呼籲民眾「學習與病毒共存」。（路透）

新冠病毒變異株Delta肆虐英國，連續7天單日新增超過2萬例確診，但首相強生5日宣布自19日起，取消強制戴口罩、維持社交距離等防疫限制，改由民眾自行決定，呼籲民眾「學習與病毒共存」。此外，劍橋公爵夫人凱特王妃上周因與確診者有過接觸，目前正在家中自我隔離；肯辛頓宮發言人表示，凱特目前沒有出現任何症狀。

強生在記者會前的聲明中說：「我必須強調，疫情還沒結束，未來幾周病例還會繼續增加。」但他說，人們應學習與病毒共存，並持續謹慎降低染疫風險，戴口罩將成為「個人選擇」。此外，1公尺的社交距離規定將取消，夜店等商業場所也會重新開放。

強生辦公室表示，最新數據顯示，病例數將隨解封持續增加，但拜疫苗施打之賜，「染疫必須住院和導致死亡的人數已經減少」。英國目前約64%成年人已完整施打兩劑疫苗。

強生的決定將受到執政保守黨內一些認為經濟發展重於防疫的議員歡迎，不過公衛官員和科學家持審慎態度，認為不再強制戴口罩和保持社交距離相當危險，警告此舉恐將英國變成「變種病毒工廠」。

另外，英國將在7月舉辦歐洲杯足球賽兩場半決賽以及一場決賽，預計每場將接待多達6萬名觀眾，恐釀成「巨型播毒大會」，法國議員也直指「後患無窮」。

凱特王妃因與新冠確診者有過接觸，目前正在家中自我隔離。圖為她上周觀看溫布頓網球公...
凱特王妃因與新冠確診者有過接觸，目前正在家中自我隔離。圖為她上周觀看溫布頓網球公開賽。（ 美聯社）

凱特接觸確診者 居家隔離

另據英國「衛報」報導，凱特近日傳出因為與確診者有接觸，目前正在家中自我隔離10天。她近期行程滿檔，上周先是觀賞歐洲杯，又到溫布頓網球公開賽捧場，接觸人數不少；不過她已打完兩劑疫苗，目前無症狀。

凱特5日原定要陪同夫婿威廉王子，出席英國國家醫療保健服務成立73周年紀念儀式，之後在白金漢宮主持茶會，現在必須隔離無法參與，而威廉王子不需隔離，行程未受影響。

英國 凱特 社交距離

上一則

俄羅斯飛機傳在堪察加半島失聯 機上29人生死未卜

延伸閱讀

接種高達六成 英國冒險宣布兩周後如期解封

接種高達六成 英國冒險宣布兩周後如期解封
英威廉王子夫人凱特接觸確診者 須自我隔離10天

英威廉王子夫人凱特接觸確診者 須自我隔離10天
被爆擁吻女助理 英衛生大臣韓考克辭職

被爆擁吻女助理 英衛生大臣韓考克辭職
英法吵北愛問題…馬克宏：非英所屬 強生：言論冒犯

英法吵北愛問題…馬克宏：非英所屬 強生：言論冒犯

熱門新聞

一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

2021-07-03 15:49
加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

2021-06-30 18:50

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

2021-07-03 04:32
在印尼雅加達Rorotan公墓，一名婦女在因染疫死亡的親戚墳墓旁。美聯社

印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄

2021-07-01 16:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導