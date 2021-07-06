英國19日解封免戴口罩 專家憂心變「變種病毒工廠」

英國首相強生5日宣布，自19日起，取消強制戴口罩、維持社交距離等防疫限制，改由民眾自行決定，呼籲民眾「學習與病毒共存」。（路透）

新冠病毒變異株Delta肆虐英國 ，連續7天單日新增超過2萬例確診，但首相強生5日宣布自19日起，取消強制戴口罩、維持社交距離 等防疫限制，改由民眾自行決定，呼籲民眾「學習與病毒共存」。此外，劍橋公爵夫人凱特 王妃上周因與確診者有過接觸，目前正在家中自我隔離；肯辛頓宮發言人表示，凱特目前沒有出現任何症狀。

強生在記者會前的聲明中說：「我必須強調，疫情還沒結束，未來幾周病例還會繼續增加。」但他說，人們應學習與病毒共存，並持續謹慎降低染疫風險，戴口罩將成為「個人選擇」。此外，1公尺的社交距離規定將取消，夜店等商業場所也會重新開放。

強生辦公室表示，最新數據顯示，病例數將隨解封持續增加，但拜疫苗施打之賜，「染疫必須住院和導致死亡的人數已經減少」。英國目前約64%成年人已完整施打兩劑疫苗。

強生的決定將受到執政保守黨內一些認為經濟發展重於防疫的議員歡迎，不過公衛官員和科學家持審慎態度，認為不再強制戴口罩和保持社交距離相當危險，警告此舉恐將英國變成「變種病毒工廠」。

另外，英國將在7月舉辦歐洲杯足球賽兩場半決賽以及一場決賽，預計每場將接待多達6萬名觀眾，恐釀成「巨型播毒大會」，法國議員也直指「後患無窮」。

凱特王妃因與新冠確診者有過接觸，目前正在家中自我隔離。圖為她上周觀看溫布頓網球公開賽。（ 美聯社）

凱特接觸確診者 居家隔離

另據英國「衛報」報導，凱特近日傳出因為與確診者有接觸，目前正在家中自我隔離10天。她近期行程滿檔，上周先是觀賞歐洲杯，又到溫布頓網球公開賽捧場，接觸人數不少；不過她已打完兩劑疫苗，目前無症狀。

凱特5日原定要陪同夫婿威廉王子，出席英國國家醫療保健服務成立73周年紀念儀式，之後在白金漢宮主持茶會，現在必須隔離無法參與，而威廉王子不需隔離，行程未受影響。