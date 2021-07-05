以色列130萬劑輝瑞快過期 「等價交換計畫」找不到下家

(路透)

「你需要mRNA疫苗 嗎？有誰想和以色列 『等價交換』百萬劑的即期疫苗嗎？」因成功接種過半國民，而成為COVID-19疫苗防疫國際典範的以色列，近日不僅重新遭遇Delta印度變種病毒株的擴散危機，年初以市價數倍大規模「搶購」的輝瑞 －BNT疫苗，目前更剩餘130萬劑打不完而將於7月底「過期報廢」。

為了處理手中的即期貨品，並「超前部署」爭取在冬天來臨前，提前到貨1800萬份用於「全民接種的第三劑疫苗」，以色列總理貝內特（Naftali Bennett）周末兩日數次急電美國輝瑞藥廠的猶太裔CEO博爾拉（Albert Bourla），希望再次得到原廠同意與通融斡旋，協助以色列在國際市場上找到「下手國家」，以馬上轉移130萬劑即期疫苗「交換」對方向輝瑞預購、下半年才要交貨的同數量新疫苗。

不過截至目前為止，以色列先後洽談的巴勒斯坦自治政府、英國，都已明確拒絕以色列的「等價交換」。因此這批即期疫苗，是不是要硬拼在青少年與兒童身上打完？還是有哪個國家能從天而降緊急接手？以避免耗費十數億美金的百萬劑救命疫苗，因為浪費過期、全部報廢？

(歐新社)

大規模接種輝瑞−BNT疫苗的以色列，目前全國已有60%人口取得完整兩劑疫苗防護力；除了12~19歲以下國民，因上個月才開始放寬接種、施打比例尚未過半之外，以色列其他人口年齡層都已完成75%以上的施打率──其中50歲以上國民的接種率，更高達90％以上，是全世界最接近「疫苗群體免疫」的國家之一。

在疫苗高接種率的護盾守護下，以色列的本土感染，也從1月中旬每日新增1萬2,000例確診的高峰一路直線下降，從5月份開始每周病亡均數就一直壓在日均2人以下，單日新增病例也都維持在雙位數範圍、甚至多日清零「0死亡0新增病例」。

樂觀的防疫成績與接種比例，雖讓以色列政府於6月初「全國大解封」，但隨後入侵的Delta變種病毒株，卻帶來了令人不安的回溫疫情。就算全國大多數人口都已有兩劑疫苗的防護力，但新增感染數仍在短短兩個3個星期裡，從「日增0例」飆回了「日增302例」（7月2日）的近3月新高。

以色列國家衛生部表示：Delta疫情的本土擴散，雖然主要針對的是20歲以下、尚未接種疫苗的年輕人與未成年者，但疫情蔓延後的趨勢卻帶來了喜憂參半的兩種訊號──喜的是，就算疫情重新回升，在疫苗保護之下，以色列的每日死亡數並沒有因此上攀；憂的是，雖然大多數人都打了疫苗，但本土社區感染的新增病例，仍在7月的第一個星期裡，以每周增加50％的速度快速飛升。

「假設我們不採取積極防疫限制，只要再兩個星期，以色列疫情就又要回到日增1000人以上的嚴峻等級！」

(美聯社)

以色列衛生部表示：截至7月5日清晨為止，以色列全國905萬人口中，只有34名染疫患者正處於「重症」。雖然重症比例相對極低，但比起一周前卻增加了42%，更令人擔憂的是：

「除了30%的新增確診者，是打過完整兩劑疫苗的成年人外…目前全國所有重症病例裡，也至少有一半是『打完疫苗卻仍然染疫有生命危險』的病患！」

雖然相關數據的比例解讀與疫苗的關聯，仍有待後續的觀察與解讀；但以色列總理貝內特與內閣防疫團隊，目前已確定了「全民追加第三劑疫苗」的政策方向，相關策略目前「已經確定」，唯執行細節、疫苗到貨時間表與各部門的協調，仍給以色列政府帶來了極大壓力與時間變數。

事實上，以色列的「第三劑疫苗追加採購」，早在今年4月份就已前總理納坦雅胡（Bibi Netanyahu）拍板下訂，預計「在不遠的未來」，以色列就要繼續從輝瑞的美國原廠，追加購買1800萬劑，足以供全國國民施打第三、第四劑的後續數量。

能買到疫苗當然很好，但當時的以色列手上疫苗過剩、接種效率與疫情壓制的表現都頗為樂觀，再加上國際疫苗市場仍持處於「供不應求」的絕對賣家市場，因此納坦雅胡採購的1800萬劑輝瑞疫苗，究竟何時到貨？採買當下也就無法承諾到貨時間。

(Getty Images)

雖然採購到了下批、足以供全國民眾「再打兩劑」的輝瑞疫苗，但以色列的疫苗計畫，卻從5月開始遭遇「時間壓力」，因為其手邊至少140萬劑疫苗，即將7月底「全數過期」。

在這段時間，以色列雖然緊急跟上了美國FDA的腳步，緊急開放12歲至19歲的未成年國民接種疫苗，但許多家長仍對「疫苗對兒童的可能副作用」保持疑慮，因此直到Delta肆虐之前，兒少接種速率也一直消極前進。

除此之外，140萬劑「過剩疫苗」中，其中10萬劑的過期時限是6月30日，剩下的130萬劑則都不晚於7月30日──考慮到下一批疫苗的到貨遙遙無期，輝瑞疫苗兩劑之間的建議施打間隔，又只有短短的3個星期。以色列的兒少接種進度，因此最晚必須在「7月9日前打完第一劑」，否則殘存的輝瑞疫苗就只有「報廢」一途。

不過截至7月5日清晨為止，符合以色列當前施打資格的年輕人，只有不到30萬人。就算欲接種族群全員在7月9日前接種、如期拼過兩劑施打，7月30日疫苗過期前仍將剩下70萬劑疫苗要過期報廢。

因此，從5月開始，以色列也積極運作著「疫苗的等價交換」，希望用「即期疫苗」來交換其他國家已訂購但未到貨的「未來疫苗」。

(美聯社)

以色列一開始動腦筋的對象，即是世仇──巴勒斯坦自治政府──原本140萬劑剩餘疫苗，全都要交給巴勒斯坦當局「施打運用」。不料疫苗轉移的政策與冷鏈佈置，卻因為4月份的齋戒月、5月份的耶路撒冷衝突與「加薩戰爭」而中斷，等到以色列單方面要開始交貨的時候，巴勒斯坦人才發現「時間不對勁」而憤怒地撕毀協議。

以色列的第一批疫苗交換轉移，是在6月18日的10萬劑輝瑞，但這10萬支疫苗的效期卻只到6月30日，自覺被坑騙的巴勒斯坦政府於是堅持拒收疫苗。唯以色列政府堅持「交易繼續」，單方面硬是把10萬劑即期疫苗運到約旦河西岸要巴人衛生部簽收，雙方因此鬧得不歡而散，10萬劑疫苗也就因此政治風波而全數報廢。

以色列政府認為，巴勒斯坦目前迫切需要「可用疫苗」，即期疫苗的轉移、交換也都需要會「輝瑞原廠」的同意與背書，因此6月交付的即期疫苗雖然使用效期只有12天，「但防護力與使用性完全沒有問題...巴勒斯坦政府只是因為意識形態而無理取鬧！」

但對於巴人而言，要在短短10天內檢查確認、並如期打完需要極低溫保存的10萬劑輝瑞疫苗，就現實上有著各種軟硬體的困難；更何況以色列還為了反恐、反哈瑪斯，而對巴人政府設下了種種施打前提與限制規定。因此與其被以色列強迫交換未來疫苗，巴勒斯坦政府寧可死撐著等貨，也不願接受百萬劑即期輝瑞。

(Getty Images)

《耶路撒冷郵報》報導：由於疫苗的轉移、交換與贈送，都需要原廠的合約再授權，因此以色列盤算的「疫苗交換」策略，也一直與輝瑞總部──特別是親以的希臘籍猶太裔CEO博爾拉──保持密切聯繫。父母與家族都是納粹大屠殺倖存者的博爾拉，在以色列取得輝瑞疫苗的過程中，扮演著關鍵性的助攻角色。

根據以色列《國土報》的說法，從2020年底輝瑞疫苗準備啟用之際，時任總理納坦雅胡就透過個人關係，找上了博爾拉對之「曉以大義」──納坦雅胡一方面願意提出市場價格3倍的單價搶購第一批輝瑞疫苗，另一方面也願意將疫苗接種數據交回給輝瑞研究分析。而種種搶購斡旋中，博爾拉為以色列的勞心出力，最終也被認為是「以色列能搶先取得百萬劑疫苗的主因」。

博爾拉的從中斡旋，事後也被納坦雅胡拿來高調吹捧，甚至稱他為「猶太民族防疫的推手英雄」。但隨著國際疫情動態的演進與納坦雅胡的失勢下台，博爾拉在本回「即期疫苗」的脫手交換上，扮演的角色就相對有限。

《以色列時報》表示，上個月才取代納坦雅胡登上總理大位的貝內特，近日也因Delta疫情飆升而重新撥通了博爾拉的電話，但除了催促後續疫苗提早到貨之外，貝內特與以色列政府也力促博爾拉與輝瑞「盡可能幫130萬劑即期疫苗找下家」。

(Getty Images)

圖維特拉維夫。(Getty Images)

報導表示，以色列政府曾對博爾拉提出兩種請求：（1）公開認證延長130萬劑疫苗的即期效力；（2）協助疫苗的周轉遊說，在各大國家級買家之中，安排「即期換未來」的等價交換對象。

不過疫苗安全與使用期限，畢竟事關百萬人命安全與商譽風險，因此輝瑞方面打死也不肯替以色列的延長效期背書，強調「只要7月30日時間一到…疫苗就算保存得再好也不能保證安全使用。」

至於脫手下家的周轉對象，輝瑞則幫以色列牽線到了目前也正因Delta疫情爆炸而頭痛的英國。不過以色列與英國的交換談判，最終在7月3日確認破局──以色列政府對外坦承「和英國談過...但因為『技術問題』沒成功」，英國當局則不予置評，僅強調未來英國政府將不會再考慮與他國「疫苗周轉／交換」。

以色列政府表示：目前還有好幾個國家正在與貝內特總理「私下談判交換疫苗」，但這些國家一來要有辦法在極短時間內接手並打完疫苗；另一方面手上也要有「之後有貨可以被交換的輝瑞預購訂單」。

因此能否促成這筆「以疫苗易疫苗」的複雜國際交易？以色列政壇也是低調不語，堅持談判，但卻不願給外界太多期待。