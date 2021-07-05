東奧再爆確診 塞爾維亞代表團5人全隔離

東京奧運媒體大樓放置告示提醒訪客注意防疫。（路透）

新冠疫情 陰霾未散，塞爾維亞東奧代表團入境日本一人染疫；Delta變異病毒讓俄羅斯新增病例再創紀錄；印尼一間醫院氧氣不足，造成63死。

據日本TBS電視台報導，塞爾維亞東奧代表團划船項目5名成員為進行事前集訓，3日搭機抵達羽田機場時，一名30多歲選手在機場檢疫確診，正在檢疫所指定設施內療養。這是繼烏干達後，再有東奧代表團成員抵日後確診。

日本政府基於上次烏干達代表團入境確診修訂防疫指導方針，塞爾維亞東奧代表團其餘4人被認定為「疑似密切接觸者」，無法前往集訓地，被送往臨時居住設施，在個人房間內隔離。

新加坡乒乓球總會3日發表聲明，表示在球隊赴日備戰奧運期間，6月29日曾採訪該球隊的日媒「靜岡放送」一名30多歲男性攝影記者，於7月2日確診。為確保運動員安全，新加坡乒乓球隊決定不再接受媒體採訪。

東京疫情持續升溫，4日新增518例確診，連續15天高於上周同日。日本厚生勞動大臣田村憲久4日表示，不排除會在東奧期間發布「緊急事態」宣言。不過，首相菅義偉4日在廣播節目上展現東奧辦到底的決心，強調將做好萬全準備。

印尼醫院氧氣不足 63死

印尼疫情嚴峻，位於爪哇島日惹的薩吉托醫師綜合醫院傳出因氧氣供應不及，導致63人死亡，目前院方還無法確認死者是否都是確診者。衛生部門今天下令廠商優先增加醫用氧氣產量，並呼籲民眾不要囤積氧氣。有民眾說，醫療氧氣瓶價格暴漲6至10倍，1公升小瓶裝喊到約360美元，雅加達許多氧氣瓶加氣站滿是排隊長龍。

俄國Delta擴散 增2.5萬例

俄羅斯政府4日通報新增2萬5142例確診，創下1月2日以來單日新高，反映俄國正在對抗迅速擴散的Delta變異病毒，同日新增663人不治。路透報導，俄羅斯最新確診病例有7624例在首都莫斯科。

哈薩克4日通報新增3003例確診，創下單日新高。另一個中亞國家塔吉克6月通報出現5個多月以來首例確診，3日宣布18歲以上民眾強制接種疫苗 。

人口僅逾1000萬的葡萄牙3日暴增2605例確診，為2月13日以來單日最多，總確診人數來到88萬7047人，新確診案例大多為未接種的年輕人。葡國約3成5人口已施打疫苗完畢，4日起接受18歲至29歲人口預約接種疫苗。

英國疫情復甦 仍稱解封「樂觀」

Delta變異株讓英國疫情復燃，英格蘭公共衛生署（PHE）的資料顯示到6月21日，9萬2000個Delta株確診例有117人病故，當中50人完整接種兩劑疫苗，占病故者的46%。但醫界與科學家認為，疫苗本就沒法百分百有效，重要的是防止疫情壓垮醫療量能。英國住房大臣詹里克（Robert Jenrick）4日表示，英格蘭將開放民眾自行選擇是否佩戴口罩，且決定本月19日能否解除防疫限制的數據看起來「非常樂觀」。

澳確診下降 拚下周解封

澳洲人口最多的新南威爾斯州3日新增16起病例，低於州內2日締造的今年最高紀錄35例和1日的31例。官員懇請新州首府雪梨居民恪守防疫規定，下周才能結束封城 。

至於昆士蘭州首府布里斯本已結束將近一周的封城；西澳州首府珀斯2日晚間結束封城，但6日前仍維持一些限制措施。維多利亞州首府墨爾本6月封城3周後，最近一周已無新增病例。

土耳其增4537例 新低

土耳其7月起防疫措施幾乎完全解禁，婚宴場所不再設限。衛生部3日晚間表示，過去24小時新增4537起確診、45例病故，新增病例數為去年11月25日開始逐日公布單日確診數以來最低。截至4日凌晨，土耳其已有近63%人口至少接種一劑COVID-19疫苗，當局計畫於兩個月內讓兩劑疫苗接種率達到總人口的70%。