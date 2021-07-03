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1張圖：全美57.9%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

世衛：Delta還在突變 全球非常危險

編譯中心╱綜合2日電
大馬封鎖延長，生計受影響的民眾掛起白旗自救。(取材自推特)
大馬封鎖延長，生計受影響的民眾掛起白旗自救。(取材自推特)

Delta病毒擴散，南韓單日新增800多例確診創半年新高。日本東京疫情升溫，東京奧運部分比賽可能改採無觀眾方式進行。官方數據顯示，印度2日成為全球第3個染疫死亡人數超過40萬的國家。

世衛秘書長譚德塞2日指出，全球正處於疫情大流行的非常危險時期，在印度發現的Delta變種病毒，已經擴散蔓延至近100個國家，而且在多國成為主要流行的病毒株，並持續變異，他敦促各國領袖要確保明年此時，所有國家都有七成人口接種疫苗、屆時才能有效結束疫情。目前全球已經配送30億劑疫苗。

南韓1日新增800多例確診，創1月7日以來最多。圖為首爾民眾2日排隊糾受病毒檢測...
南韓1日新增800多例確診，創1月7日以來最多。圖為首爾民眾2日排隊糾受病毒檢測。(歐新社)

南韓1日新增800多例確診，創1月7日以來最多。主因是新的群聚感染，以及具高度傳染力的Delta變種病毒擴散。國務總理金富謙指出，年輕族群確診人數有上升趨勢，正與各地方政府密切合作，隨時可能上調防疫等級。

南韓過去數月單日新增病例在500例上下，政府決定本月開始鬆綁社交距離規定。但在措施生效前，單日病例卻升至近600例，本周更飆升至800多例，主因首都首爾及周邊地區爆發新疫情。

東京增660例 擬減東奧入場觀眾

日本東京都2日新增660例確診，連續13天比前一周同日增加；東京奧運組委會主席橋本聖子說，依據防疫狀況，部分比賽可能改採無觀眾方式進行。雖然6月21日東奧五方會談決定原則上開放最多1萬人入場觀賽，但之後東京疫情升溫，原訂實施至7月11日的防止蔓延措施若延長，依據日本政府所訂定的標準，入場觀眾上限必須修正為5000人，東奧五方會談將於8日再次討論觀眾人數議題。

印度逾40萬死 全球第3高

印度疫苗接種行動趨緩，已成為全球第3個染疫死亡人數超過40萬的國家。(美聯社)
印度疫苗接種行動趨緩，已成為全球第3個染疫死亡人數超過40萬的國家。(美聯社)

由於印度疫苗接種行動趨緩，已成為全球第3個染疫死亡人數超過40萬的國家，累計達40萬312人，僅次於美國及巴西，而累計確診病例將近3050萬起。許多專家推測，當地實際染疫死亡人數恐已超過百萬。印度政府力求在今年為全國11億成年人全數施打疫苗，卻因疫苗短缺、行政混亂以及民眾對於施打疫苗產生猶豫，而致目前注射過兩劑疫苗者僅有大約5%人口。

俄疫歿飆新高 拒重新封鎖

俄羅斯2日新增679起死亡病例，儘管連4天創下單日死亡人數新高，仍不會實施新的封鎖措施。俄羅斯正盡力解決高傳染性Delta變異病毒株和疫苗接種速度緩慢引發的病例激增問題。

大馬無限期封城 民眾「舉白旗」

馬來西亞疫情嚴峻，過去一周，每天新增確診案例都在5000以上，昨天甚至逼近7000例，全國封鎖措施無限期延長。當地許多民眾生活因疫情陷入困境之際，民間發起「白旗運動」，鼓勵有困難的人主動在家門口掛上白旗尋求協助。馬國社群媒體近來廣為流傳這段訊息：「致所有面對困難、沒有食物的人，在你的家門豎起白旗吧，讓周遭的人盡可能幫助你。」

西班牙年輕人 未接種染疫飆

西班牙1日新增1.2萬宗確診，8人死亡。每日確診病例增幅為4月中旬以來最高水平，專家相信這一現象與Delta變種擴散有關，且大部分染疫者為尚未打針的年輕人。

當地媒體認為，隨著暑假開啟、觀光熱點放鬆防疫限制，大批學生外出玩樂令疫情升高。衞生部長達利亞斯表示，該國正離擺脫疫情越來越近，並堅信一旦年輕人開始打針，感染率就會下降。

阿根廷、澳洲 出入境設限

阿根廷政府於6月底宣布，為防範Delta病毒擴散感染，7月開始每天只允許600人由國際機場入境，導致許多阿根廷居民只能滯留海外機場，等待航班重新規畫。澳洲政府2日宣布，允許入境旅客人數將於7月中旬減半到每周3000人左右，以防疫情進一步擴散。

疫情 東京奧運 疫苗

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