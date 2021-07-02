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要錢要玩不要命：歐洲第N波疫情 足球賽大感染？

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德國認為，UEFA雖然號稱會隨著各地的防疫政策滾動式調整，但每場比賽還是照常開放跨國數萬球迷「入場煉蠱」。（路透）
德國認為，UEFA雖然號稱會隨著各地的防疫政策滾動式調整，但每場比賽還是照常開放跨國數萬球迷「入場煉蠱」。（路透）

「UEFA的貪婪推諉，會讓整個歐洲付出慘痛的健康代價？」4年一度又因疫推遲一年的歐洲國家杯足球賽（Euro 2020），周末將分散各國進行8強淘汰賽。但正當球迷集體狂熱，數十萬人次陸續重返球場之際，WHO歐洲區分部與德國內政部，1日卻對主辦的歐洲足協總會（UEFA） 發出強烈譴責：因為歐洲全區連續70天的病例下滑趨勢，本周又再度「集體總上升」——而全力散播Delta印度變種病毒株肆虐的主力助攻手，正是數萬人球場群聚、球迷移動大遷移的歐洲杯足球賽。

截至7月2日為止，已進入8強階段的歐洲杯，還剩下7場比賽——雖然從4強戰開始，比賽將全面集中在英國的倫敦溫布利球場進行，但4場八強戰，卻因為特殊賽程安排的關係，將各自分散在義大利的羅馬、亞塞拜然的巴庫、俄羅斯的聖彼得堡，與德國的慕尼黑舉行比賽。

然而已連續3個星期的密集跨國賽事，雖然被視為歐洲「後疫情時代」的啟航，並正好迎上了歐洲各國夏季觀光的「防疫解封」，大量的群聚、跨國移動與流動接觸，也終於引發了令人擔憂的「疫情回升」。

四年一度又因疫推遲一年的歐洲杯足球賽，成為散播Delta印度變種病毒株肆虐的主力...
四年一度又因疫推遲一年的歐洲杯足球賽，成為散播Delta印度變種病毒株肆虐的主力助攻手。(路透)

「很不幸地，歐洲全區連續10個星期的新增疫情降溫，至此已經結束了。」

WHO駐歐分部的資深災難應變專員斯莫伍德（Catherine Smallwood），1日在哥本哈根緊張地表示：由於Delta病毒的迅速肆虐、各國夏季解禁的持續成真與歐洲杯足球群聚，歐洲全區的新增疫情數量正重返「單周＋10％」的快速成長趨勢。

目前歐洲疫情的增溫狀態，主要以英國（日增2萬5,000例）與西班牙（日增1萬例）最為明顯——不過由於歐洲各國在大規模疫苗接種後已接近群體免疫，就算是新增確診數重新飛天，但重症數、住院數與死亡數都沒有正比增加，整體趨勢反而維持「穩定減低」，暫時未對醫療體系造成顯著壓力。

圖為散場中的溫布利球場。（美聯社）
圖為散場中的溫布利球場。（美聯社）

「新增染疫數暴增，雖然死亡數與重症數目前都沒有連帶變多...但疫情狀況仍令人擔心！」

目前歐洲的Delta疫情，主要出現在各國30歲以下的年輕人與未成年者——這個族群因為重症率風險較低、對疫苗的不良反應率又相對較高，因此在各國疫苗接種計畫裡都是最後順位者。因此在夏季觀光大解封的同時，活動力更旺盛的歐洲年輕人才會成為Delta感染的大宗對象。

但如果染疫後不容易重症也較少死亡，歐洲本波的Detla年輕人疫情，又有什麼好緊張害怕的？在此我們的解釋，則以極度困擾中的西班牙疫情區為例。

過去一個星期來，西班牙疫情重新突破了每日確診1萬例，其中29歲以下年輕人的染疫比例，也持續以日增73%的速率快速翻倍。根據西班牙中央衛生部的說法，當前的年輕人疫情明顯與「觀光解封」與「娛樂群聚」相關，幾個飆高熱點都與海灘、渡假、夜店、旅行...的夏季關鍵字有關。

德國內政部長傑霍夫轟向主辦比賽的UEFA。
德國內政部長傑霍夫轟向主辦比賽的UEFA。

然而疫情增加的狀況，並不完全是西班牙年輕人選擇狂歡，而是歐洲的夏季觀光潮本來就會集中在南歐的地中海沿岸——像是著名的電音派對聖地伊比薩島、馬略卡島，都吸引了大量的外國遊客，因疫憋了一年後的「報復式觀光」自然也飆升了感染風險。

西班牙衛生部表示：年輕人或已接種疫苗者的染疫，大多仍是輕症，因此全國的重症病房與致死數，反而仍持續下滑，沒有因Delta肆虐而連帶增加，

「但這並不表示很安全、或可以放心，大家反而應該重新緊繃起來防疫——因為重症病房與染疫住院雖然持續降低...但Delta來襲之後，病房的清空速度卻開始『變慢』了！」

西班牙《國家報》報導：年輕人較少重症，並不代表不會重症或不會死。如果目前Delta肆虐的狀況無法壓制，除了新一代「煉蠱」的變種病毒株可能加強變異，無法壓制的染疫基數到了氣溫較低的秋季，更可能會造成新一波的大感染壓力。

歐洲的夏季觀光潮吸引了大量的外國遊客。 （路透）
歐洲的夏季觀光潮吸引了大量的外國遊客。 （路透）

除此之外，年輕人擴大染疫所帶來的「大量輕症」通報，也間接地造成基層壓力：

「...西班牙的各地基層醫療單位，現在突然得追蹤處理大量輕症病患，但這些在地診所與地區醫院，本來都是要用來『加速推進國民疫苗施打率』的單位——現在大家被輕症飽和攻擊，光是防範交叉感染與Delta擴散就疲於奔命，哪還有餘力施打疫苗？」

西班牙防疫指揮中心擔憂地表示，大量輕症會拖垮疫苗接種的範圍與速率，隨著感染數量的持續攀升，住院與死亡數字也一定會慢慢變多，雖然疫情動態不至於和前幾波一樣「猛爆式擴散」觸發疫情海嘯，但沒完沒了的惡性循環，卻也會讓大家永遠陷在無法結束的COVID警報裡。

與此同時，在WHO、英國與德國的公衛分析裡，另一個感染破口——歐洲國家杯足球賽的跨國群聚——也可能將從現在開始快速發威。

「人類被病毒搞得還不夠嗎，都什麼時候了，UEFA還在不負責任的大搞特搞比賽群聚？有沒有搞清楚我們還正在『大瘟疫』當中，像是英國等『場館國家』現在還正遭遇極為劇烈的暴增疫情！」

針對歐洲全區的疫情回溫，德國內政部長傑霍夫（Horst Seehofer）周四也公開把砲口，轟向主辦比賽的UEFA。德國方面認為，UEFA雖然號稱會隨著各地的防疫政策滾動式調整，但每場比賽還是照常開放跨國數萬球迷「入場煉蠱」，像是全面開放的匈牙利、疫情與死亡數正在爆炸中的俄羅斯，都沒有能有效確認數十萬球迷們的免疫狀況與移動足跡。

目前歐洲的Delta疫情，主要出現在各國30歲以下的年輕人與未成年者。 （路透）
目前歐洲的Delta疫情，主要出現在各國30歲以下的年輕人與未成年者。 （路透）

像是自6月開始就苦於Delta大流行的英國，英格蘭球迷們的移動就讓各國提心吊膽；而小組賽就被淘汰出局的蘇格蘭，本週也宣布追蹤到了「將近2,000名因歐洲杯染疫的球迷病例」，65%的確診人數曾經南下倫敦，參加日前「英格蘭對蘇格蘭」的觀賽活動，其中至少397例曾進入開放2萬球迷的溫布利球場「現場看比賽」。

德國內政部長傑霍夫認為，由於場館各國的防疫政策鬆緊不一，大量需要在極短時間入場的球迷們又很難管制足跡與健康狀況，因此UEFA口中所說的「會配合各國防疫建議」的邏輯，到最後就成為形同虛設的破口災難。

「UEFA根本不負責任，我很難不懷疑這些足協高層的冒險惡搞，全都只是為了商業考量——但防疫期間，請問到底有哪種商業顧慮，能比壓制疫情大流行更為要緊？」

傑霍夫認為，除了球迷管控的問題之外，UEFA也根本不應該4強戰、決賽，集中在英國倫敦的溫布利球場舉行，因為這等於是鼓勵各國球迷與人群往「Delta一級疫區萬歲衝鋒！」，比賽過後的所有公衛與悲劇壓力，還不是要各國政府自行承擔。

「人類被病毒搞得還不夠嗎，都什麼時候了，UEFA還在不負責任的大搞特搞比賽群聚？...
「人類被病毒搞得還不夠嗎，都什麼時候了，UEFA還在不負責任的大搞特搞比賽群聚？有沒有搞清楚我們還正在『大瘟疫』當中？」 （美聯社）

事實上，在決賽觀戰的防疫問題上，UEFA也曾難看地施壓英國政府鬆綁防疫，特別開放「2,500名UEFA貴賓VIP」入場看決賽。這些VIP都是來自於各國的贊助商、足協官員與其親友樁腳，儘管英國對各國防疫入境政策變動不一，但UEFA最終仍以索賠與「不放人入關就取消決賽場地主辦權」為要脅，強迫英國配合就範。

WHO方面則也贊同德國對UEFA的譴責立場，強調當前歐洲的疫情趨勢，確實與歐洲杯的舉行方式有著連動關係——這之中，牽扯的不僅只是「球場裡的防疫政策」，各國對於球場外狂歡群聚、比賽散場的疏散與防疫追蹤，酒吧群聚，甚至是球迷移動的人流與交通工具...都沒有統一或彼此協調的防疫應變，「這樣的狀況等同於助長病毒感染...就算有了疫苗，誰也都不能保證這次的疫情結局。」

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