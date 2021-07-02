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歐盟疫苗護照啟動 不承認印度版AZ

編譯張佑生╱綜合1日電

歐洲藥品監管機關「歐盟藥品管理局」（EMA）透過聲明表示，由於印度版的AZ疫苗Covishield與原版可能存有「差異」，因此無法批准使用，同時也不納入在1日啟動歐盟「疫苗護照」名單中。不過，印度外交部消息人士1日隨即宣布，包括德國、西班牙在內等九個歐盟國家，將允許接種印度版AZ疫苗的旅客入境。

EMA解釋：「因為這種疫苗是生物製劑。即使製作條件存有些微差別都可能導致最終產品出現差異，而歐盟法規要求，在許可程序方面，製作場地和生產程序都必須納入評估和批准。」

總部位於阿姆斯特丹的歐盟藥品管理局補充表示：「我們若收到Covishield的上市許可申請，或Vaxzevria獲准製造場地所做的任何變動獲得批准，我們會再就此事溝通。」

不過，世界衛生組織（WHO）已批准Covishield疫苗，並對部分國家拒絕在疫苗護照上使用這款疫苗感到遺憾。

歐盟的「疫苗護照」排除印度的Covishield疫苗，引起雙方摩擦。從7月1日起，完整接種西方國家製造的疫苗其中之一，包括莫德納、輝瑞及BNT、嬌生和阿斯特捷利康和牛津大學共同研發、在歐洲製造的AZ疫苗Vaxzevria，都可以在歐盟境內自由旅行。沒列在清單上的是印度血清研究所製造的AZ疫苗Covishield，因為未獲歐盟藥品管理局批准。為了報復，印度也禁止來自歐盟的旅客入境。

印度外交部消息人士1日透露，奧地利、德國、斯洛維尼亞、希臘、冰島、愛爾蘭、西班牙與瑞士已經通知印度政府，將接受接種Covishield疫苗的旅客入境。消息人士還說，愛沙尼亞將承認印度政府授權的所有國產疫苗，不只Covishield還有Covaxin。

疫苗 歐盟 印度

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