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台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

東京疫情又飆 東奧不排除閉門賽

編譯中心╱綜合1日電
東奧進入倒數階段，但疫情升溫讓賽事添變數。(路透)
東奧進入倒數階段，但疫情升溫讓賽事添變數。(路透)

日本東京都疫情持續升溫，今天又新增673例確診病例，如果按照目前增加比率推估，4周後東奧舉行期間單日新增確診病例數恐逾千例，東京都等首都圈四都縣或將延長「防止蔓延等重點措施」，甚至或發布「緊急事態」宣言，意味東京奧運閉門比賽的機會大增。

日本電視台報導，首相菅義偉表示，如果在東奧舉行期間發布「緊急事態宣言」的話，有可能以閉門賽事的方式舉辦，「有可能不開放觀眾進場，我會以國民安全安心為最優先事項進行因應」。

至於東京都目前實施的「防止蔓延等重點措施」將於7月11日解除，屆時是否延長？菅義偉說：「下周會有結論。」

日本NHK報導，東京都今天新增673例確診病例，較上周四增加103例，連續12天高於上周同日。另外，重症患者數較昨天增加4人，總數51人，是繼6月11日後再度超過50人。專家認為新增確診病例比率大幅上升，疫情正再度擴大。

如果依照目前的增加比率，2周後的7月14日單日新增確診病例可能約724例，幾乎等同第三度發布「緊急事態宣言」的4月下旬疫情水準。再這樣發展下去，4個星期後的7月28日單日新增確診病例將超過1000例，來到約1043例，等同今年初第3波疫情水準，專家們對疫情急速擴大感到強烈危機。

除了首都圈東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣外，北海道、愛知縣、京都府、大阪府、兵庫縣和福岡縣同樣實施「防止蔓延等重點措施」。有奧運比賽場館的首都圈三縣新增病例數增長，千葉縣知事熊谷俊人稱「考慮不得不延長」防疫措施。

根據目前的政府標準，「防止蔓延等重點措施」生效地區大型活動允許的上限是「場館容納人數的50%以內，並且最多5000人」。日本政府消息人士稱，若重點措施延長，最多1萬人的奧運觀眾人數改為上限5000人的話，實際操作很難。

東京奧運 疫情 日本

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