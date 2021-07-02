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擠倫敦瘋看歐洲杯 蘇格蘭2000球迷染疫

編譯中心╱綜合1日電
歐洲杯賽事導致歐洲多國疫情升溫。圖為大批球迷熱烈觀賽。(歐新社)
歐洲杯賽事導致歐洲多國疫情升溫。圖為大批球迷熱烈觀賽。(歐新社)

四年一度的歐洲杯因新冠疫情推遲至今年舉行，賽事吸引大批球迷入場，英國更計畫進一步放寬溫布萊球場的入場人數至6萬人，引起播疫憂慮。蘇格蘭衛生部門昨日便公布，2000名早前曾到倫敦觀賽的球迷近日先後確診，世界衛生組織警告，歐洲杯賽事正導致歐洲多國疫情升溫，連跌10周的每周累計確診數上周更反彈多達10%。

文匯報報導，蘇格蘭衛生署前日公布，當地至今有1991宗與歐洲杯相關的確診個案，當中397人曾於6月18日到溫布萊球場觀看蘇格蘭對英格蘭的賽事。當局提到，雖然溫布萊當日只准2600名蘇格蘭球迷入場，但更多球迷前往倫敦酒吧等場所「近距離」觀戰，因此實際置身倫敦的球迷比入場人數更多。這批球迷返回蘇格蘭後，可能帶回病毒，未來幾日恐出現更多相關確診個案。

英國昨日新增約2.6萬宗確診，其中蘇格蘭占3887宗，創疫情新高。英國為歐洲杯大幅放寬防疫限制，包括允許酒吧重開、允許球迷聚集等，吸引數以萬計沒有門票的球迷前往倫敦狂歡；當局表示無意收緊防疫限制，下周在溫布萊舉行的準決賽及決賽，都會按計畫舉行。

但歐洲杯導致的疫情升溫已經引起專家憂慮。世衛歐洲辦事處高級緊急事務官斯莫爾沃德今天表示，留意到多個歐洲杯主辦城市的確診個案近日大幅增加，相信與賽事期間球迷聚集有關。她提醒主辦城市除了要注重球場內防疫外，亦要留意球迷在球場外的活動。

被問到歐洲杯最終會否變成「超級傳播活動」？斯莫爾沃德直言有這個可能。

即將舉行的四場歐洲杯八強賽將分別在俄羅斯聖彼得堡、德國慕尼黑、亞塞拜然巴庫及羅馬舉行，德國早前曾經批評歐洲足協容許大量球迷入場的做法「不負責任」，不過歐洲足協回應，所有賽事期間防疫措施都符合規定。

世衛歐洲區主任克魯格(Hans Kluge)1日警告說，「除非保持紀律」，新一波疫情將會到來。他提醒，歐洲地區這波感染病例上升，是在Delta變種病毒增加的情況下出現，Delta變種病毒最早在印度發現。

歐洲疾病預防管制中心預估，傳染力更強的Delta變種病毒，在8月底之前，將占歐盟所有新增確診病例的90%。

克魯格也表示，在8月之前，Delta變種病毒可能會成為歐洲區的主要新冠感染病毒株。

目前世衛組織通過緊急授權使用的疫苗，顯示也對Delta變種病毒具有抵抗力，但是要達到高防護效力必須接種兩劑。

克魯格表示，世衛組織歐洲地區的平均疫苗覆蓋率為24%，但是地區內一半的老年人與40%的醫護工作人員仍未獲得保護。

歐洲杯賽事導致歐洲多國疫情升溫。圖為大批球迷熱烈觀賽。(歐新社)
歐洲杯賽事導致歐洲多國疫情升溫。圖為大批球迷熱烈觀賽。(歐新社)

變種病毒 疫情 世衛

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