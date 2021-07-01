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澳洲疫苗施打緩慢 公衛專家：恐讓封城範圍擴散

編譯季晶晶／綜合30電
公衛專家批評澳洲疫苗接種進度太慢，恐導致更多封鎖措施。圖為雪梨。（路透）
公衛專家批評澳洲疫苗接種進度太慢，恐導致更多封鎖措施。圖為雪梨。（路透）

澳洲公衛專家痛批政府推動的疫苗接種方案，指進度太慢且雜亂無章，有可能導致須採取更多封鎖措施，目前的封城影響了澳洲半數人口。

Australian Medical Authority主席Omar Khorsid 6月30日受訪指出：「訊息很混亂，對於疫苗接種計畫，我認為澳洲人搞不清方向。」他敦促當局投入更多廣告經費，說服對打疫苗猶豫不決的人。

外界對莫里森政府的批評是在東部大城布里斯29日下達居家避疫令之後，連同其他地區的首府，雪梨、珀斯和達爾文，有1200萬人受影響，澳洲總人口約2500萬。

突如其來的封鎖令顯示澳洲所謂「新冠歸零」策略的侷限性，該政策主要依賴封閉邊界和嚴格檢測，以消除病毒的社區傳播。

澳洲疫苗接種率落後，根據彭博疫苗追蹤數據，澳洲僅14.7%人口施打疫苗，不如美國約51%和英國約58%。英、美等國準備在廣泛接種疫苗後開放經濟，澳洲緩慢推動疫苗接種方案，意味經濟，尤其是國內旅遊業，將持續疲弱。

為擴大接種，莫里森周一在內閣緊急會議後宣布，開放40歲以下也可以施打AZ疫苗，先前限制60歲和60歲以上才行。當局推動疫苗接種效果不彰主要是兩大因素，一是簽約商阿斯持捷利康產量出問題，另一是當局對疫苗安全性發布混淆訊息，AZ疫苗被連結到罕見的血栓副作用。

疫苗 澳洲 美國

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