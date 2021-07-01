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印度雨季…恆河漂出上百新冠遺體 船夫工作心驚膽戰

編譯中心／綜合30日電
印度近日迎來雨季，恆河從上游沖刷出大批確診死者遺體，過去3周已有多達150具。圖為地方官員準備將打撈起來的遺體就地火化。 （路透）
印度近日迎來雨季，恆河從上游沖刷出大批確診死者遺體，過去3周已有多達150具。圖為地方官員準備將打撈起來的遺體就地火化。 （路透）

新冠疫情嚴重的印度近日迎來雨季，上漲的恆河從上游沖刷出大批確診死者遺體，過去3周已有多達150具，漂浮在岸邊，畫面駭人，卻讓人憶起4、5月疫情高峰時，許多家屬將遺體直接扔棄河中的心酸畫面。

太陽報等媒體報導，北方的聖城阿拉哈巴德，官員表示過去3周已經火化了約150具漂在恆河岸邊的遺體。影片顯示，深灰色的混濁河水夾雜著一具具以各色布料包裹的遺體。儘管當局已派員打撈，但恆河長達2500公里，恐難以全面搜查，不少人擔心疫情會透過此方式再傳播。

目前河岸邊堆放了一排又一排的火葬堆，地方官員準備將打撈起來的遺體就地火化。

恆河原本就被印度人視為聖河，過去無法負擔火葬費用的家庭，就會將遺體浸入水中，另外還有其他信仰儀式的家庭會採取水葬。不過疫情下，許多老百姓生計困難，一場葬禮費用超過7000盧比（約94美元），難以承擔，將遺體投入恆河或埋在岸邊淺灘的情況加劇，造成現在屍體紛紛浮出水面的狀況。

替河岸火葬場工作的船夫錢德爾表示，2個月前看到家屬將遺體埋葬在河岸邊的畫面讓他嚇壞了，現在河水水位上升、淹沒河岸，讓他感到不安，「我總是害怕水位上升後，我的槳會打到，或是船會壓過死者的遺體。」居民也擔心遺體加劇恆河的汙染情形，再激發危險疾病。雨季將持續到10月。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，印度目前累計確診為3031萬6897例、死亡39萬7637例。

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