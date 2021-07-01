北韓0確診破功？金正恩怒斥高官防疫不力 疑向國際求援

金正恩在會議上提及的「重大危機」、「嚴重後果」，被解讀為可能指的是境內傳出確診者。(路透)

北韓 官方媒體「朝中社」報導，北韓勞動黨中央委員會政治局6月29日在本部大樓召開擴大會議。在會議中，領導人金正恩 訓斥負責國家重大事務的幹部執行防疫工作消極怠慢，以致發生危及國家和人民的「重大危機與嚴重後果」。專家分析，這代表「北韓極可能已有確診病例」。

據報導，金正恩29日在勞動黨中央委員會召開政治局擴大會議，金正恩當場怒斥，沒有必要袒護裝模作樣的工作和只知保住官位的幹部，並公布加強幹部管制和處罰的原則。

當天的會議對政治局常務委員及委員、黨中央委員會書記等進行了問責性人事調動，但北韓並未公開具體人事任免內容，金正恩也沒有說明所謂危機是否就是爆發疫情 。

世界衛生組織（WHO）最新數據顯示，北韓已篩檢超過3.1萬人，但迄今從未承認國內出現新冠確診病例。分析家認為，金正恩的最新動作顯示北韓已有疫情。

脫北者出身的北韓問題專家安燦一指出，「經過政治局的討論和朝中社的報導，顯示平壤可能需要國際社會伸出援手，否則不會沒事自己承認防疫工作失敗」。首爾梨花女子大學的北韓專家朴元坤也說，政治局召開擴大會議並不常見，朝中社的報導又提到「重大事件」，北韓可能真的出現確診案例。

南韓「韓聯社」卻持反面意見，認為會議上所指的重大事件是指因長期性的封鎖政策，導致國家糧食不足，官員政策執行不到位，才導致國家無法擺脫經濟危機。

南韓統一部表示，新冠疫情擴散後，北韓破例經常召開政治局會議進行黨內整風。但此次會議的原因是黨內整風，還是出現新冠疫情等緊急情況，尚難有定論。統一部表示，將視北韓和中國邊境情況以及北韓人事調動等後續動向再作綜合分析。

報導也指出，此次會議傳召政治局常務委會委員、政治局委員、候補委員、勞動黨中央委員會書記出席，並進行前述黨職的人事選舉，進行人事大換血。對此，朝中社未具體說明被撤換下台的官員是誰。

政治局常務委員會為北韓最高的權力機構，共有5名委員，包括金正恩、崔龍海、趙甬元、李炳哲（黨中央軍委副委員長）、金德訓（內閣總理）。韓聯社分析，李炳哲最有可能遭到金正恩替換，而主掌國內經濟事務的金德訓也不排除有遭替換的可能。