歐洲杯球迷爆群聚感染 蘇格蘭激增2000起確診

球迷瘋看歐洲杯，導致蘇格蘭激增2000起確診病例。(美聯社)

蘇格蘭公共衛生署6月30日公布，蘇格蘭新增1991起與歐洲杯足球 賽有關的新冠肺炎確診個案，當中三分之二個案表示，他們6月18日曾到倫敦 觀看英格蘭對蘇格蘭的賽事。

四年一度的歐洲杯因為疫情 推遲至今年舉行，不少球迷不遠千里都要現場支持。但蘇格蘭球迷被指無視防疫措施，無戴口罩聚集於倫敦多地喝酒及觀賞賽事。

香港01報導，在蘇格蘭公共衛生署公布的確診個案中，在前往倫敦的確診患者中，共有397人6月18日親身進入倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）觀看英格蘭與蘇格蘭的對決，其餘患者則有前往倫敦，但不是溫布利球場內的觀眾。

數據又顯示，近四分之三與歐洲杯有關的確診個案、即1470宗確診個案，病人都是年齡介乎20至39歲的人士，當中每10人就有9人是男性。

蘇格蘭6月18日對陣英格蘭，礙於疫情，蘇格蘭球迷只獲得2600張門票，但仍有逾2萬名蘇格蘭球迷聚集倫敦市中心、萊斯特廣場（Leicester Square）、特拉法加廣場（Trafalgar Square） 及國王十字車站(King's Cross) 。蘇格蘭對英格蘭的賽事最終以0：0收場。