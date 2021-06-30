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澳公衛專家痛批：疫苗打太慢 封城會更多

編譯季晶晶／綜合外電
公衛專家批評澳洲疫苗接種進度太慢，恐導致更多封鎖措施。圖為雪梨。路透
公衛專家批評澳洲疫苗接種進度太慢，恐導致更多封鎖措施。圖為雪梨。路透

澳洲公衛專家痛批政府推動的疫苗接種方案，指進度太慢且雜亂無章，有可能導致須採取更多封鎖措施，目前的封城影響了澳洲半數人口。

Australian Medical Authority主席Omar Khorsid周三受訪指出：「訊息很混亂，對於疫苗接種計畫，我認為澳洲人搞不清方向。」他敦促當局投入更多廣告經費，說服對打疫苗猶豫不決的人。他補充說：「這是一場戰爭。所以讓我們進入備戰狀態。」

外界對澳洲總理莫里森政府的批評是在東部大城布里斯班周二下達居家避疫令之後，連同其他地區的首府，雪梨、伯斯和達爾文，有1,200萬人受影響，澳洲總人口約2,500萬。

突如其來的封鎖令顯示澳洲所謂「新冠歸零」（Covid-zero）策略的侷限性，該政策主要依賴封閉邊界和嚴格檢測，以消除病毒的社區傳播。

英、美等國準備在廣泛接種疫苗後開放經濟，澳洲緩慢推動疫苗接種方案，意味經濟，尤其是國內旅遊業，將持續疲弱。

澳洲疫苗接種率落後，根據彭博疫苗追蹤數據，澳洲僅為14.7%施打了疫苗，不如美國約51%和英國約58%。

為擴大接種，莫里森周一在內閣緊急會議後宣布，開放40歲以下也可以施打阿斯持捷利康（AstraZeneca）疫苗，先前限制60歲和60歲以上才行。AZ疫苗是澳洲進貨大宗。

當局推動疫苗接種效果不彰主要是兩大因素，一是簽約商阿斯持捷利康產量出問題，另一是當局對疫苗安全性發布混淆訊息，AZ疫苗被連結到罕見的血栓副作用。

在此同時，新冠肺炎的Delta變異病毒正從用來隔離的旅館蔓延出來，目前的傳染案例與採礦工人，以及在全國各地飛來飛去的機組人員有關。

疫苗 澳洲 美國

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